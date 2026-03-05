Dünya çapında izlenme rekorları kıran fenomen yarışma formatı The Traitors, Türkiye edisyonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Strateji, gizem ve sosyal etkileşim temalarını bir araya getiren yarışma, Türkiye'de Prime Video platformunda yayınlanacak. Peki, The Traitors ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Giray Altınok'un sunduğu The Traitors yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde.

THE TRAITORS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

The Traitors Türkiye, Mart ayında ekranlarda olacak ve izleyiciyi her bölümde daha da meraklandıracak sürprizlerle buluşturacak. Yarışmanın her bölümünde stratejik kararlar, ittifaklar ve beklenmedik gelişmeler izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatacak. Mart ayında yayın hayatına başlayacak bu özel edisyon, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

THE TRAITORS HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Türkiye edisyonu, dünyanın en popüler dijital platformlarından biri olan Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak. Prime Video'nun geniş kullanıcı kitlesi ve kaliteli yayın altyapısı sayesinde The Traitors her bölümüyle yüksek çözünürlükte ve kesintisiz bir deneyim sunacak. İzleyiciler, hem strateji hem de gerilim dolu bu yarışmayı evlerinin konforunda takip edebilecek.

GİRAY ALTINOK'UN SUNDUĞU THE TRAITORS YARIŞMACILARI KİMLER?

Giray Altınok'un sunumuyla ekranlara gelecek The Traitors Türkiye, 19 kişilik güçlü bir yarışmacı kadrosuna sahip. Spor, sanat ve sosyal medya dünyasının popüler isimleri, kaledeki hayatta kalma mücadelesine katılıyor. İşte yarışmacılar:

Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney

Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir

Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur

Melih Kunukçu, Mert Öztürk, Öykü Berkan

Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay

Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük, Yasemin Yılmaz

Yarışmanın temel dinamikleri, katılımcıların iki gizli gruba ayrılmasıyla şekilleniyor: "Traitors" (Hainler) ve "Faithfuls" (Masumlar). Hainlerin kimliği yalnızca kendileri tarafından biliniyor ve bu gizem, stratejik kararları ve ittifakları her bölümde daha kritik hale getiriyor.

THE TRAITORS TÜRKİYE'NİN FORMATI NEDİR?

Gizli kimlikler: Hainlerin kim olduğu sadece kendileri tarafından biliniyor. Bu durum, hem gerilimi artırıyor hem de stratejik hamleleri belirliyor.

Büyük ödül: Yarışmacılar, ortak görevleri tamamlayarak ödül havuzunu büyütmeye çalışıyor. Bu, takım oyununu ve bireysel stratejileri aynı anda ön plana çıkarıyor.

Stratejik hamleler: Katılımcılar, kaledeki konumlarını korumak ve rakiplerini elemek için ittifaklar kuruyor. Her bölüm, planlama ve zekâ oyunlarıyla dolu.

Her bölümde artan gerilim ve beklenmedik ters köşelerle dolu The Traitors Türkiye, izleyiciyi Mart ayında Prime Video ekranına kilitleyecek.