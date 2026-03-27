Dünya genelinde büyük ilgi gören ve strateji ile ihanetin sınırlarını zorlayan The Traitors Türkiye, izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. 20 yarışmacının yer aldığı bu iddialı programda dikkat çeken isimlerden biri de Cem Avnayim oldu. Peki, The Traitors Cem Avnayim kimdir? Cem Avnayim kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde.

THE TRAITORS CEM AVNAYİM KİMDİR?

Cem Avnayim, 20 Haziran 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat yolculuğu çocukluk yıllarında başladı ve kısa sürede ekranla tanıştı. Eğitim hayatı boyunca sahneye olan ilgisini geliştiren Avnayim, Burak Bora Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmeninin yönlendirmesiyle sunuculuk deneyimlerini kazandı. Üniversite döneminde ise Marmara Üniversitesi’nde medya alanına yönelerek televizyon kariyerine sağlam bir temel attı.

2005 yılında başladığı sunuculuk kariyerinde yüzlerce yarışma programı sunarak ekran tecrübesini artıran Cem Avnayim, daha sonra oyunculuğa yöneldi. Yaklaşık üç yıl süren ileri oyunculuk eğitimi sayesinde tiyatro ve dizi dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi. Ayrıca seslendirme ve dublaj çalışmaları ile etkinlik sunuculuğu/moderatörlük görevlerini sürdürüyor.

CEM AVNAYİM KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Cem Avnayim 41 yaşındadır. 1984 doğumlu olan Avnayim, genç yaşlardan itibaren ekran deneyimini artırarak televizyon ve tiyatro sektöründe kendini kanıtladı.

CEM AVNAYİM NERELİ?

Cem Avnayim, köklü bir İstanbul doğumlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul’un kültürel çeşitliliği ve sanatla iç içe yapısı, Avnayim’in erken yaşta sahne ve ekran deneyimi kazanmasına katkı sağladı. Eğitim hayatında liseden üniversiteye kadar medya ve sahne sanatlarıyla ilgilenmesi, onun kariyer yolculuğunu şekillendiren önemli etkenlerden biri oldu.

CEM AVNAYİM HANGİ DİZLERDE OYNADI?

Cem Avnayim, televizyon ve sinema sektöründe uzun yıllara dayanan bir kariyere sahiptir. İşte Avnayim’in rol aldığı başlıca diziler ve filmler:

Aliye (2005)

Hepsi 1 (2007-2008)

Kardelen (2008)

Gelmeyen Bahar (2013)

Beni Böyle Sev (2013)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Sevimli Tehlikeli (2015, Film)

Masumlar Apartmanı (2021)

Çember (2021)

Mezarlık (2022)

Gecenin Ucunda (2022)

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

Avnayim’in bu dizilerdeki performansları, onun hem drama hem de komedi türlerinde yetkin olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda tiyatro ve seslendirme deneyimi, onu çok yönlü bir oyuncu hâline getiriyor.