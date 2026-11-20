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Türk Eğitim Vakfının (TEV) 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, değerlendirme sürecinin sonucunu bekliyor. Üniversite, mesleki ortaöğretim, yüksek lisans, doktora ve üstün başarı burslarına başvuran adaylar, sonuçların hangi tarihte duyurulacağını ve başvuru durumlarını nereden kontrol edebileceklerini araştırıyor. Peki, 2026 TEV burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TEV burs sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte merak edilen ayrıntılar.

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım 2026 itibarıyla TEV'in resmî duyurularında 2026-2027 akademik yılı kapsamındaki tüm burs türlerinin sonuçlarının toplu olarak açıklandığına ilişkin bir ilan bulunmuyor. Vakıf, değerlendirmesi tamamlanan başvurulara ilişkin bilgilendirmeleri adayların kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden yapabiliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin yalnızca genel duyuruları değil, kendilerine gönderilen bildirimleri de takip etmesi gerekiyor.

TEV BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türk Eğitim Vakfı tarafından 2026-2027 dönemi burs sonuçlarının tamamı için kesin bir açıklanma tarihi duyurulmadı. Başvuruların incelenmesi, belge kontrolleri ve burs programlarına göre yürütülen değerlendirmeler farklı zamanlarda tamamlanabiliyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylara başvurularında kullandıkları iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılması bekleniyor. TEV'in resmî duyurularının ve başvuru sistemindeki güncellemelerin takip edilmesi gerekiyor.

TEV BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TEV burs başvurusu yapan öğrenciler, başvuru durumlarını vakfın aday takip sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Sonuç sorgulama sürecinde şu adımlar izlenebiliyor:

TEV'in resmî internet sitesi olan tev.org.tr adresine girin.

Burs başvuru ve aday takip sistemi yönlendirmesini açın.

Başvuru sırasında kullandığınız bilgilerle sisteme giriş yapın.

Başvurunuzun güncel durumunu kontrol edin.

Ayrıca adayların kayıtlı e-posta adreslerini ve telefon numaralarına gönderilen SMS bildirimlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

2026-2027 TEV BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı, 2026-2027 akademik yılı için burs tutarlarını duyurdu. Eğitim seviyelerine ve burs programlarına göre belirlenen aylık destek miktarları şöyle:

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 3.500 TL

Üniversite Eğitim Bursu: 8.000 TL

Üstün Başarı Bursu: 16.000 TL

Üstün Başarı Sanat Bursu: 16.000 TL

Yüksek Lisans Bursu: 12.000 TL

Doktora Bursu: 14.000 TL

Yurt cep harçlığı: 6.500 TL

Burs miktarları TEV'in 6 Ağustos 2026 tarihli duyurusunda açıklandı.

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERDİ?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için TEV burs başvuruları, burs türlerine göre farklı tarihlerde alındı. Üniversite Eğitim ve Üstün Başarı Bursu başvuruları 14 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mesleki Ortaöğretim Bursu için başvurular 1 Eylül-8 Ekim, yüksek lisans ve doktora bursları için 28 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında kabul edildi.

Üstün Başarı Sanat Bursu başvuruları ise 19 Ekim-5 Kasım 2026 tarihleri arasında alındı.

TEV BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Burs sonuçlarına ilişkin güncel açıklamalar Türk Eğitim Vakfının resmî internet sitesindeki duyurular bölümünden takip edilebiliyor. Adaylar, başvuru durumlarını kontrol etmek ve kendilerine iletilen bilgilendirmeleri görmek için TEV resmî duyuru sayfasını ziyaret edebilir.