Testo Taylan çıktı mı, Testo Taylan hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu?

Testo Taylan’ın tahliye olup olmadığına ilişkin iddialar, arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor. “Testo Taylan çıktı mı?” sorusu özellikle sosyal medya platformlarında gündem olurken, konuya dair resmi bir açıklama olup olmadığı araştırılıyor. Gelişmelerin netleşmesiyle birlikte kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

60 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Sosyal medyada “Testo Taylan” olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, yürütülen soruşturma kapsamında 18 Mart tarihinde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 60 gün boyunca cezaevinde kalan Danyıldız, bu süreçte kamuoyunun da yakından takip ettiği isimler arasında yer aldı. Sosyal medya fenomeninin tutukluluk süreci boyunca hakkında çeşitli iddialar ve gelişmeler gündeme geldi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. Kararın ardından “Testo Taylan tahliye oldu mu?” sorusu da netlik kazanırken, fenomen ismin cezaevinden çıktığı öğrenildi. Tahliye kararının ardından Danyıldız’ın nasıl bir açıklama yapacağı ve sürece ilişkin değerlendirmeleri merak konusu oldu.

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada “Testo Taylan” adıyla tanınan bir YouTuber, içerik üreticisi ve vücut geliştirme sporcusudur. 30 Ekim 1997’de İzmir’de doğan Danyıldız, özellikle mizahi videoları ve sokak içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Aynı zamanda powerlifting sporu ile ilgilenen fenomen isim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.

KADIKÖY BOĞASI VİDEOSU İLE TEPKİ ÇEKTİ

Testo Taylan, son dönemde yayınladığı “Kadıköy Boğası ile denizin ortasında” adlı video ile sosyal medyada büyük tartışmalara neden olmuştu. Engelli birey Mustafa Başaran ile çekilen içerikte yer alan bazı sahnelerin izinsiz ve sansürsüz paylaşılması, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu durum sonrası fenomen isim sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.