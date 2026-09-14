Teşkilat dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken, izleyicilerin gözü 7. sezonun yayın tarihine çevrildi. Yapım, 7 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen 184. bölümüyle 6. sezonunu tamamladı. Yaz döneminde yeni sezon hazırlıklarına başlanırken çekimlerin ağustos sonunda yapılmasının planlandığı aktarılmıştı. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat 7. sezon yayın tarihi...

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Edinilen bilgilere göre Teşkilat 7. sezonunun 20 Eylül 2026 Pazar günü başlaması bekleniyor. Dizinin yeni sezon yayın tarihiyle ilgili beklenti bu yönde şekillenirken, yapımın önceki sezonlardaki yayın düzeninin de devam etmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT 7. SEZON HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Teşkilat, uzun süredir pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1'in sayfasında da dizinin yayın günü Pazar olarak gösteriliyor. Bu nedenle 7. sezonda da aynı yayın düzeninin sürmesi bekleniyor.

sezonun 20 Eylül 2026 tarihinde başlaması halinde dizinin yeni sezonun ilk bölümü de pazar akşamı ekrana gelecek. Böylece Teşkilat, 6. sezonun ardından yeni hikayesiyle pazar akşamı ekranındaki yerini koruyacak.

TEŞKİLAT 7. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat'ın 7. sezonunda önceki sezondan devam eden oyuncuların yanı sıra yeni isimlerin de kadroya dahil olduğu öğrenildi. Tolga Sarıtaş'ın yeni sezonda Altay karakteriyle hikayede yer almaya devam edeceği daha önce açıklanmıştı.

Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman'ın da yeni sezonda sırasıyla Korkut ve Bahar karakterleriyle yer alacağı bildirildi.

Yeni sezon kadrosuna katılan isimler arasında ise Bensu Soral, Gökberk Demirci, Uğur Yücel ve Duygu Sarışın bulunuyor. Ayrıca Savaş Özdemir'in de yeni sezon kadrosuna dahil olduğu ve Zülküf karakterini canlandıracağı aktarıldı.