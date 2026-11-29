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Teşkilat neden yok, bugün Teşkilat yeni bölüm yok mu sorusunun cevabı TRT 1'in yayın akışında yer alıyor. Teşkilat bu hafta yayından kaldırılmadı. TRT 1'in 29 Kasım 2026 Pazar günkü yayın akışına göre saat 19.00'da Türkiye- İzlanda basketbol maçı ekrana gelecek, milli maçın ardından ise Teşkilat'ın yeni bölümü saat 21.00'de izleyiciyle buluşacak. Yani dizi, basketbol maçından sonra her zamanki gibi yayınlanacak.

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?

Evet, Teşkilat'ın yeni bölümü 29 Kasım 2026 Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanacak. Dizinin bu hafta yayınlanmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Aynı akşam milli basketbol maçının da TRT 1'de yayınlanacak olması, bazı izleyicilerin dizinin yayın akışından çıkarıldığını düşünmesine neden oldu. Ancak TRT 1'in yayın akışında Teşkilat, milli maçın hemen ardından yer alıyor.

TEŞKİLAT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TRT 1'in yayın akışına göre Teşkilat, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00'de ekrana gelecek. Dizi, saat 19.00'da başlayacak Türkiye- İzlanda maçının ardından yayınlanacak. Basketbol maçlarının süresi, uzatma oynanması ya da oyun içindeki duraklamalar nedeniyle değişebildiği için dizinin başlangıç saatinde küçük kaymalar yaşanabilir. İzleyicilerin yayın saatine ilişkin son bilgileri TRT 1'in resmi yayın akışından takip etmesi öneriliyor.

TRT 1 BUGÜNKÜ YAYIN AKIŞI

TRT 1'in 29 Kasım 2026 Pazar günkü akşam yayın akışı şu şekilde:

19.00 Türkiye- İzlanda | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

21.00 Teşkilat

23.45 3'te 3

Akşam kuşağında önce milli basketbol maçı, ardından Teşkilat'ın yeni bölümü ve gece saatlerinde bilgi yarışması 3'te 3 ekrana gelecek.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HAKKINDA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda İzlanda'yı konuk edecek. Karşılaşma, saat 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

12 Dev Adam, 26 Kasım'da Roma'da İtalya'ya 86-72 yenilmesine rağmen 17 puanla J Grubu'ndaki liderliğini koruyor. Milli takım, İzlanda karşısında kazanarak grup liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Milli maçların büyük izleyici kitlesine ulaşması, TRT 1'in bu tür karşılaşmaları ana kanalda yayınlamasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat, ülkesi için kalabalıkların içinde görünmez olmayı göze alarak iç ve dış tehditlere karşı savaşan vatansever ajanların mücadelesini anlatıyor. Dizi, istihbarat dünyasında geçen aksiyon dolu hikâyesi, operasyon sahneleri ve karakterlerin kişisel dramlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Teşkilat, TRT 1'in uzun soluklu ve en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin aksiyon sahneleri ve gerilim dolu operasyonları, her hafta sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor.

TEŞKİLAT NEREDEN İZLENİR?

Teşkilat, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanıyor. TRT 1, D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Filbox'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor. Dizinin yayınları ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebiliyor. Bölümü kaçıranlar, yayının ardından tabii platformunda diziyi izleyebiliyor.

TEŞKİLAT NEDEN ERTELENDİ Mİ SORUSU GÜNDEMDE?

Televizyon kanallarında milli maçlar ve önemli spor organizasyonları yayınlandığında diziler zaman zaman ertelenebiliyor ya da yayın saatleri değişebiliyor. Bu nedenle izleyiciler, milli maçın olduğu günlerde dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını sıkça araştırıyor.

Bu hafta ise Teşkilat ertelenmiyor. TRT 1, milli maçı akşamın erken saatlerine yerleştirerek dizinin yeni bölümünü de aynı akşam izleyiciyle buluşturuyor. Böylece hem basketbolseverler hem de dizi takipçileri pazar akşamı TRT 1'de iki yapımı arka arkaya izleme imkânı bulacak.

3'TE 3 SAAT KAÇTA?

TRT 1'in yayın akışında Teşkilat'ın ardından yerli bilgi yarışması 3'te 3 yer alıyor. Tarih, sinema, coğrafya, edebiyat, spor ve fen bilimleri sorularıyla yarışmacıların bilgisini sınayan program, saat 23.45'te ekrana gelecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, programın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.