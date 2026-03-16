İslam geleneğinde nâfile ibadetler, kulun Allah'a daha fazla yaklaşmasını sağlayan önemli manevi fırsatlar arasında yer alır. Bu ibadetlerden biri de tesbih namazıdır. Kaynaklarda, bu namazın özellikle günahların bağışlanmasına vesile olabilecek faziletli bir ibadet olduğuna dair rivâyetler yer almaktadır. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır? 4 rekat tesbih namazında ne okunur? Detaylar...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı belirli bir düzen ve tesbih sayılarıyla kılınan dört rekâtlık bir namazdır. Bu namazın her rekâtında belirli aşamalarda tesbih getirilir ve böylece toplamda 300 tesbih yapılmış olur.

Namaza şu şekilde başlanır:

Niyet

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilir.

Sübhâneke'den sonra

Sübhâneke duası okunur. Ardından 15 defa şu tesbih söylenir:

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber."

Kıraat bölümü

Eûzü besmele çekilir.

Fâtiha sûresi okunur.

Ardından bir sûre okunur.

Sonrasında 10 defa aynı tesbih getirilir.

Rükûda

Rükûya varınca 10 defa tesbih söylenir.

Rükûdan doğrulunca

Ayağa kalkıldığında 10 defa tesbih getirilir.

Birinci secdede

Secdede 10 defa tesbih okunur.

Secdeden kalkınca

İki secde arasındaki oturuşta 10 defa tesbih söylenir.

İkinci secdede

Yine 10 defa tesbih getirilir.

Böylece bir rekâtta toplam 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkıldığında yine önce 15 defa tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunur ve aynı düzen devam eder.

Bu şekilde dört rekât tamamlandığında toplam 300 tesbih söylenmiş olur.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olarak kılınır. Her rekâtında belirli sayıda tesbih getirildiği için bu namaz diğer nâfile namazlardan farklı bir uygulama düzenine sahiptir.

Her rekâtta yapılan tesbih sayısı 75 olup dört rekât sonunda 300 tesbih tamamlanmış olur.

Bu ibadetle ilgili bazı önemli hususlar kaynaklarda şu şekilde belirtilmiştir:

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz.

Namaz sırasında sehiv secdesini gerektiren bir durum olursa, sehiv secdesi normal şekilde yapılır. Ancak o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihler okunmaz.

Kaynaklarda bu namaz cemaatle kılınan nâfile namazlar arasında sayılmamıştır. Bu nedenle tek başına kılınması uygun görülmüştür.

Fıkıh kaynaklarında genel olarak nâfile namazların cemaatle kılınmasının mekruh olduğu belirtilmiştir. Nâfile namazlardan cemaatle kılınması meşru kabul edilenler ise sınırlıdır. Bunlar:

Teravih namazı

Güneş tutulması namazı (küsûf)

Bir görüşe göre yağmur duası namazı (istiskâ)

Bunların dışında kalan sünnet ve nâfile namazların cemaatle kılınması uygun görülmemiştir.

4 REKAT TESBİH NAMAZINDA NE OKUNUR?

Tesbih namazında diğer namazlarda olduğu gibi temel kıraatler bulunur. Ancak bu namazın en belirgin özelliği, her rekâtta belirli sayıda tekrar edilen tesbihlerdir.

Namazda okunan temel bölümler şunlardır:

Sübhâneke duası

Fâtiha sûresi

Bir sûre

Tesbih duası

Namaz boyunca tekrar edilen tesbih ise şöyledir:

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber."

Bu tesbih:

Sübhâneke'den sonra

Fâtiha ve sûreden sonra

Rükûda

Rükûdan kalkınca

Birinci secdede

İki secde arasındaki oturuşta

İkinci secdede

belirli sayılarda okunur ve her rekâtta toplam 75'e ulaşır.