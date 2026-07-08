Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte "Terlikle araba kullanmak yasak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Günlük yaşamda konfor amacıyla terlik giyen sürücüler, direksiyon başına bu şekilde geçmenin yasal durumu, trafik cezası gerektirip gerektirmediği ve güvenlik açısından oluşturabileceği riskler hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor.

TERLİKLE ARABA KULLANMAK YASAK MI?

Terlikle araba kullanmak yasak mı sorusu, özellikle yaz aylarında sürücülerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sıcak havalarda terlik tercih eden vatandaşlar, bu şekilde araç kullanmanın trafik cezasına neden olup olmayacağını ve yasal durumunu merak ediyor.

Türkiye'de terlikle araç kullanmayı doğrudan yasaklayan özel bir kanun maddesi bulunmasa da, sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlar nedeniyle sürücülere idari para cezası uygulanabiliyor. Peki, terlikle araba kullanmanın cezası var mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

TERLİKLE ARABA KULLANMAK YASAK MI?

Karayolları Trafik Kanunu'nda terlikle araç kullanmayı açıkça yasaklayan bir hüküm yer almıyor. Ancak sürücünün aracı güvenli şekilde sevk ve idare etmesini engelleyen her türlü davranış, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle değerlendirmeye alınabiliyor.

Bu nedenle trafik ekipleri, sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği tespit edilen durumlarda ilgili mevzuat kapsamında işlem yapabiliyor.

TERLİKLE ARABA KULLANMANIN PARA CEZASI BULUNUYOR MU?

Terlikle araç kullandığı tespit edilen sürücülere, doğrudan "terlikle araç kullanma" adı altında ayrı bir ceza uygulanmıyor. Ancak terliğin sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün belirlenmesi veya aracın güvenli şekilde kontrol edilemediğinin tespit edilmesi halinde, trafik kurallarını ihlal kapsamında idari para cezası uygulanabiliyor.

Bu nedenle sürücülerin, aracı güvenli şekilde kullanmalarını sağlayacak ayakkabıları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

TERLİKLE ARAÇ KULLANMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, terlikle araç kullanmanın önemli güvenlik riskleri oluşturduğunu belirtiyor. Terliğin fren, gaz veya debriyaj pedalına sıkışması, ayağın pedaldan kayması ya da ani fren sırasında terliğin ayaktan çıkması, sürücünün araç üzerindeki kontrolünü kaybetmesine neden olabiliyor.

Özellikle acil durumlarda pedal hakimiyetinin azalması, kazaların önlenmesini zorlaştırabiliyor ve ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

KAZA DURUMUNDA SORUN YAŞANABİLİR Mİ?

Terlikle araç kullanılması sonucu meydana gelen bir kazada, sürücünün uygun olmayan ayakkabı tercihinin kazaya etkisi olduğu belirlenirse bu durum hukuki süreçte sürücünün aleyhine değerlendirilebilir. Ayrıca bazı durumlarda sigorta şirketleri, olayın oluş şekline göre kasko kapsamında inceleme yaparak ödeme sürecinde ek değerlendirmelerde bulunabilir.

Bu nedenle uzmanlar, hem trafik güvenliği hem de olası hukuki süreçlerde sorun yaşamamak için araç kullanırken ayağı tam kavrayan, kaymayan ve pedal hakimiyetini artıran ayakkabıların tercih edilmesini öneriyor.