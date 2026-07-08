Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir hamleye imza atıyor

GREENWOOD TRANSFERİNDE MÜJDE

TRT Spor'daki habere göre; Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood’un transferi için hem kulübüyle hem de oyuncuyla el sıkışarak mutlu sona ulaştı.

MARSILYA İLE ANLAŞMA TAMAM

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Fransız ekibi Marsilya ile yürüttüğü pazarlıklarda tüm pürüzleri giderdi. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldız için Fransız ekibine 40 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar ödeyeceği belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 24 yaşındaki İngiliz yıldız ile de prensip anlaşmasına varıldı. Mason Greenwood'un kısa süre içinde İstanbul'a gelerek kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.