Haberler

Teravih namazı yatsı namazından sonra mı kılınır?

Teravih namazı yatsı namazından sonra mı kılınır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, ibadetlerle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. En çok araştırılan konuların başında ise "Teravih namazı yatsı namazından sonra mı kılınır?" sorusu geliyor. Teravih namazının vakti, farz mı sünnet mi olduğu ve cemaatle kılınma durumu, Ramazan boyunca gündemdeki yerini koruyor.

On bir ayın sultanı Ramazan'da teravih namazı, manevi atmosferin en önemli ibadetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, teravih namazı yatsıdan sonra mı kılınır sorusunun yanıtını ararken, doğru vakit bilgisi ve dini kaynaklara göre uygulamanın nasıl olması gerektiği de merak konusu oluyor. Teravih namazına dair tüm detaylar araştırılıyor.

TERAVİH VE VİTİR NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Teravih ve vitir namazlarının vakti, yatsı namazının vaktiyle başlar. Ancak bu iki namazın geçerli olabilmesi için mutlaka yatsı namazının farzı kılındıktan sonra eda edilmesi gerekir. Yatsının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazları, vakit doğru olsa bile usule uygun kabul edilmez.

YATSI FARZINDAN ÖNCE KILINIRSA NE OLUR?

Dini kaynaklara göre, yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Yani farz namaz eda edildikten sonra bu namazlar yeniden kılınmalıdır. Aksi durumda ibadet eksik sayılır.

Teravih namazı yatsı namazından sonra mı kılınır?

VAKİT ÇIKARSA KAZA GEREKİR Mİ?

Eğer yatsı vaktinin çıkmasıyla birlikte durum fark edilirse, burada teravih ve vitir namazları arasında önemli bir ayrım bulunur. Teravih namazının kazası gerekmez, ancak vitir namazının kazası gerekir. Bu yönüyle vitir namazı, teravihten farklı bir hükme sahiptir.

FIKIH KAYNAKLARINDA NASIL AÇIKLANIYOR?

Klasik fıkıh eserlerinde bu konu açık şekilde ele alınmıştır. Özellikle İbnü'l-Hümâm ve Kâsânî gibi önemli alimlerin eserlerinde, yatsı farzı kılınmadan eda edilen teravih ve vitir namazlarının geçerli olmadığı, vitrin ise vakit çıkmış olsa dahi kaza edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

RAMAZAN'DA DOĞRU İBADET İÇİN BU DETAYA DİKKAT

Ramazan ayının manevi ikliminde ibadetlerin doğru vakit ve usulle yapılması büyük önem taşır. Teravih ve vitir namazlarını eda ederken, önce yatsı namazının farzının kılındığından emin olunması, sonrasında sünnet ve vitir namazlarına geçilmesi gerekmektedir. Bu hassasiyet, ibadetin sahih olması açısından belirleyici kabul edilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi yasa boğan felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar

Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesisi basacaklar
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi yasa boğan felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar