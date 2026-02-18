Ramazan ayının en çok merak edilen ibadetlerinden biri olan teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Teravih namazı, yatsı namazının ardından ve vitir namazından önce ya da sonra kılınabiliyor. İl il değişen namaz vakitlerine göre teravih namazı saatleri ve doğru vakit bilgisi haberimizde…

İLK TERAVİH NAMAZI 2026'DA NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayının manevi atmosferini başlatan ilk teravih namazının tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Dini Günler Takvimine göre, ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından camilerde eda edilecek.

Bu tarih aynı zamanda Ramazan ayının başlangıcının da habercisi olacak.

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre 18 Şubat 2026 Çarşamba günü bazı illerde yatsı (teravih) namazı saatleri şöyle:

• İSTANBUL : 20:08

• ANKARA : 19:52

• İZMİR : 20:15

• BURSA : 20:08

• KOCAELİ : 20:04

Bulunduğunuz ile göre teravih namazı saatleri, 2026 Ramazan imsakiyesi üzerinden öğrenilebilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan nafile bir namazdır ve yatsı namazından sonra eda edilir.

KILINIŞ SIRASI

1. Önce yatsı namazının sünneti kılınır.

2. Ardından yatsı namazının farzı eda edilir.

3. Farzdan sonra yatsının son iki rekât sünneti kılınır.

4. Daha sonra teravih namazına geçilir.

Teravih namazı genellikle 20 rekât olarak kılınır. Diyanet, namazın ikişer rekât hâlinde kılınmasını tavsiye etse de, camilerde dörder rekât şeklinde de eda edilebilmektedir.

TERAVİH NAMAZI NİYETİ NASIL EDİLİR?

Namaza başlamadan önce Eûzü Besmele çekilir ve şu şekilde niyet edilir:

"Niyet ettim Allah'ım, senin rızan için teravih namazını kılmaya."

Ardından tekbir alınır ve namaza başlanır.

TERAVİH NAMAZI REKÂTLARI VE OKUNUŞU

1. REKÂT

• Sübhaneke okunur

• Eûzü Besmele çekilir

• Fatiha ve zammı sure okunur

• Rükû ve secde yapılır

2. REKÂT

• Besmele, Fatiha ve zammı sure okunur

• Rükû ve secdeden sonra tahiyyata oturulur

• İkişer rekât kılınıyorsa Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir

3. REKÂT (DÖRDER REKÂT KILINIYORSA)

• Sübhaneke okunur

• Eûzü Besmele, Fatiha ve zammı sure okunur

• Rükû ve secde yapılır

4. REKÂT

• Besmele, Fatiha ve zammı sure okunur

• Rükû ve secdeden sonra oturulur

• Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur

• Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır

Bu sıra, teravih namazı tamamlanana kadar aynı şekilde devam eder.

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA HANGİ NAMAZ KILINIR?

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır. Vitir namazı Ramazan ayında genellikle cemaatle eda edilir.