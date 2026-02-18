Teravih namazı kaç rekattır, teravih namazı en az kaç rekat kılınır?

Müslümanlar için Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren teravih namazı hakkında detaylar netleşiyor. Teravih namazı kaç rekattır, en az kaç rekat kılınır soruları özellikle ilk teravih öncesinde yoğun şekilde sorgulanırken, Diyanet'in ve İslam alimlerinin bu konudaki görüşleri de merak ediliyor.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REK'ATTIR?

Teravih namazının kaç rek'at olduğu konusu, İslam tarihinde farklı rivayetler nedeniyle sıkça merak edilmektedir. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) kıldığı gece namazlarının rek'at sayısı hakkında kesin ve üzerinde ittifak edilmiş tek bir rivayet bulunmamaktadır. Bu nedenle teravih namazının rek'atlarıyla ilgili değerlendirmeler, sahabe uygulamaları ve İslam âlimlerinin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir.

HZ. PEYGAMBER'İN RAMAZAN GECELERİNDEKİ İBADETİ

Hz. Âişe'den aktarılan bilgilere göre, Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde genellikle on bir ya da on üç rek'at gece namazı kılmıştır. Ancak bu namazların doğrudan teravih namazı olduğuna dair açık bir ifade bulunmamaktadır. Bu durum, Hz. Peygamber'in teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece ibadetinin olduğunu göstermektedir.

TERAVİH NAMAZININ CEMAATLE KILINMASI VE HZ. ÖMER DÖNEMİ

Teravih namazının cemaatle kılınması uygulaması Hz. Ömer döneminde başlamıştır. Bu döneme ait rivayetlerde teravihin rek'at sayısının hem on bir hem de yirmi olarak kılındığı aktarılmaktadır. Ancak zamanla İslam toplumunda teravih namazının cemaatle yirmi rek'at olarak kılınması yaygınlık kazanmış ve bu uygulama günümüze kadar ulaşmıştır.

GÜNÜMÜZDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIYOR?

Günümüzde, başta Türkiye olmak üzere birçok İslam ülkesinde teravih namazı camilerde cemaatle 20 rek'at olarak eda edilmektedir. Bu uygulama, sahabe döneminden itibaren genel kabul görmüş ve dini gelenek hâline gelmiştir.

TERAVİH NAMAZI EN AZ KAÇ REK'AT KILINIR?

Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğu için belirli bir rek'at sayısına zorunlu olarak bağlı değildir. Yorgunluk, iş yoğunluğu veya farklı sebeplerle teravih namazı evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rek'at olarak kılınabilir. Bu şekilde kılınması da sünnetin yerine getirilmesi açısından yeterli kabul edilmektedir. Ancak imkânı olanlar için cemaatle kılmak daha faziletli görülmektedir.