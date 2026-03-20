Tenzile Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kaç yaşında öldü, nereli?

Tenzile Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi olarak hem aile hayatı hem de ülke gündemi açısından merak edilen önemli bir figürdür.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ANNESİ TENZİLE ERDOĞAN KİMDİR?

Tenzile Erdoğan, 3 Mayıs 1924 tarihinde dünyaya geldi. Geleneksel aile yapısına sahip bir hayat süren Tenzile Erdoğan, toplamda 5 çocuk annesidir; 4 erkek ve 1 kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Bu çocuklardan biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Tenzile Erdoğan, Rize kökenli Ahmet Erdoğan ile evlenerek Karadeniz kültürünün izlerini taşıyan bir aile yapısı içinde yaşamını sürdürmüştür. Aile hayatı boyunca mütevazı ve geleneksel değerleri önceleyen bir profil çizdiği bilinir.

Hayatının son dönemlerinde sağlık sorunları yaşayan Tenzile Erdoğan, karın ağrısı ve ateş şikayetleri nedeniyle ameliyat olmuş, ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 Ekim 2011 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

TENZİLE ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ

Tenzile Erdoğan, 2011 yılında 87 yaşındayken hayatını kaybetti.

TENZİLE ERDOĞAN NERELİ?

Tenzile Erdoğan'ın kökeni Karadeniz bölgesine dayanmaktadır.

TENZİLE ERDOĞAN HASTANESİ

Tenzile Erdoğan'ın adı, günümüzde sağlık alanında yapılan önemli yatırımlardan birine verilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesinde inşa edilen Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, bölge halkına hizmet vermek üzere açılmıştır.