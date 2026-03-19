Trafikte sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimler her geçen gün sıkılaşıyor. Özellikle sürücülerin dikkatini dağıtan ve görüş alanını kısıtlayan cihazlara yönelik kurallar, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında net bir şekilde tanımlandı. Bu kapsamda, telefon tutucuların kullanımı da artık sınırlandırılmış durumda. Peki, telefon tutucu yasak mı? Arabalarda telefon tutucu neden yasak, cezası ne kadar? Detaylar...

TELEFON TUTUCU YASAK MI?

Sürücülerin ön cam üzerinde sabitlediği telefon tutucuları, görüş alanını engellediği için doğrudan yasak kapsamına giriyor. Bu yasağın mantığı, multimedya ekranlarında video izlemeye getirilen yasa ile aynı. Profesyonel trafik denetimleri, sürücülerin bu kurala uymalarını zorunlu kılıyor. Sosyal medyada fenomen olan trafik polisi Hüseyin Odabaşı'nın uyarısına göre, telefon tutucuların cama değil, araç içindeki havalandırma veya konsol bölmelerine sabitlenmesi gerekiyor.

ARABALARDA TELEFON TUTUCU NEDEN YASAK?

Telefon tutucuların cam önüne sabitlenmesi, sadece küçük bir kural ihlali gibi görünse de ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor. Sürücünün görüş açısını kısıtlayan cihazlar, ani frenleme, kavşak geçişleri ve yayalarla temas sırasında ciddi kazalara yol açabiliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine göre, sürücünün tam görüş sahası içinde cihaz bulundurmak kesinlikle yasak. Bu yasağın temel nedeni, sürücünün dikkatini dağıtan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan faktörleri önlemek. Araç içi telefon tutucuların cam önüne yerleştirilmesi, kazaların ve tehlikeli sürüş davranışlarının artmasına doğrudan katkıda bulunuyor.

Yeni düzenleme ile birlikte sürücüler artık telefon tutucularını camdan uzak, havalandırma ızgarası veya konsol üzerindeki uygun alanlara sabitlemek zorunda. Bu, hem sürücünün görüş açısını koruyor hem de trafikte güvenli sürüşü destekliyor.

ARABALARDA TELEFON TUTUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurallara uymayan sürücüler için yaptırımlar oldukça ağır. Trafik Kanunu'nun 73/2 maddesi uyarınca, cam önüne sabitlenmiş telefon tutucular nedeniyle video izleyen veya görüntülü konuşma yapan sürücülere ciddi idari para cezaları uygulanıyor.

Yeni düzenlemeye göre:

Para cezası: 21.000 TL

Araç trafikten men edilme süresi: 30 gün

Sosyal medya üzerinden paylaşılan eğitim videoları, sürücülere telefon tutucuların cam önüne değil, havalandırma ızgaralarına veya konsol üstü bölmelere sabitlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu basit önlem, hem kaza riskini azaltıyor hem de ağır cezaların önüne geçiyor.