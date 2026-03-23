Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor mu? Artık telefon tutucu ve araç kokusu kullanılmayacak mı, cezası ne kadar?

Sürücüler ve araç kullanıcıları, son günlerde gündeme gelen telefon tutucu ve araç kokusu tartışmasını merakla takip ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan bilgiler, "Telefon tutucu ve araç kokusu artık yasaklanacak mı?" ve "Bu durumda ceza kesilecek mi?" sorularını gündeme taşıdı. Araç içi düzenlemelerde olası değişiklikler, hangi durumların kapsanacağı ve sürücülerin karşılaşabileceği yaptırımlar şimdiden gündemi meşgul ediyor. Ayrıntılar ve resmi açıklamalar haberin devamında…

ARABADA ARAÇ KOKUSU VE TUTACAK YASAKLANIYOR MU?

Yeni Trafik Kanunu'nda "telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı, uymayana ceza yazılacak" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan DMM, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmeyen uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu vurgulanarak, "Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Yeni Trafik Kanunu'yla birlikte araç içi telefon tutucular ve dikiz aynasına asılan kokuların yasaklandığı, kurala uymayanlara ceza yazılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, bu süreçte trafik ekiplerinin sürücülere bilgilendirme yaptığı aktarıldı.