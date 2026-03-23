Haberler

Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor mu? Artık telefon tutucu ve araç kokusu kullanılmayacak mı, cezası ne kadar?

Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor mu? Artık telefon tutucu ve araç kokusu kullanılmayacak mı, cezası ne kadar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araç sahipleri ve sürücüler, son dönemde gündeme gelen telefon tutucu ve araç kokusu tartışmasını yakından takip ediyor. Sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla yayılan paylaşımlar, "Telefon tutucu ve araç kokusu artık yasak mı?" ve "Ceza uygulanacak mı?" sorularını gündeme getirdi. Peki, telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor mu? Artık telefon tutucu ve araç kokusu kullanılmayacak mı, cezası ne kadar?

Sürücüler ve araç kullanıcıları, son günlerde gündeme gelen telefon tutucu ve araç kokusu tartışmasını merakla takip ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan bilgiler, "Telefon tutucu ve araç kokusu artık yasaklanacak mı?" ve "Bu durumda ceza kesilecek mi?" sorularını gündeme taşıdı. Araç içi düzenlemelerde olası değişiklikler, hangi durumların kapsanacağı ve sürücülerin karşılaşabileceği yaptırımlar şimdiden gündemi meşgul ediyor. Ayrıntılar ve resmi açıklamalar haberin devamında…

ARABADA ARAÇ KOKUSU VE TUTACAK YASAKLANIYOR MU?

Yeni Trafik Kanunu'nda "telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı, uymayana ceza yazılacak" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan DMM, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmeyen uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu vurgulanarak, "Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor mu? Artık telefon tutucu ve araç kokusu kullanılmayacak mı, cezası ne kadar?

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Yeni Trafik Kanunu'yla birlikte araç içi telefon tutucular ve dikiz aynasına asılan kokuların yasaklandığı, kurala uymayanlara ceza yazılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmeyen uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu vurgulanarak, "Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, bu süreçte trafik ekiplerinin sürücülere bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

