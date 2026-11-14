Tekirdağ elektrik kesintisi! Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Tekirdağ elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

Trakya EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Tekirdağ'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Çorlu.

ÇORLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Merkez-Hatip

TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Tekirdağ'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

TEKİRDAĞ'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tekirdağ'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Tekirdağ için planlı elektrik kesintileri, Trakya EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.