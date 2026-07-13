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Tekirdağ deprem mi oldu, 13 Temmuz Pazartesi Tekirdağ’da deprem mi oldu?

Tekirdağ deprem mi oldu, 13 Temmuz Pazartesi Tekirdağ’da deprem mi oldu?
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Tekirdağ'da deprem mi oldu, 13 Temmuz Pazartesi Tekirdağ'da deprem mi meydana geldi? Bölgede hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son açıklamalarını araştırmaya başladı. Özellikle "Tekirdağ deprem son dakika" aramaları hız kazanırken, yaşanan sarsıntıya ilişkin resmi veriler merak ediliyor. İşte 13 Temmuz Pazartesi Tekirdağ depremiyle ilgili son gelişmeler...

 

13 Temmuz Pazartesi günü Tekirdağ ve çevresinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, "Tekirdağ'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını ararken, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler de araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri ve Tekirdağ depremine ilişkin merak edilen detaylar...

TEKİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU? 

Tekirdağ'da 13 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, "Tekirdağ'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırırken, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin ilk veriler de belli oldu.

MARMARA DENİZİ'NDE 2.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem kayıtlarına göre, 13 Temmuz 2026 saat 20.11.31'de Marmara Denizi'nde 2.8 (ML) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine yaklaşık 2,8 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 8.1 KİLOMETRE

Paylaşılan verilere göre depremin yerin 8,1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremin koordinatları ise 40.952 enlem ve 27.525 boylam olarak kaydedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek olası açıklamalar yakından takip edilirken, bölgedeki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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