Tehlikeli Görev filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tehlikeli Görev filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tehlikeli Görev filmini izleyecek olanların merak ettiği Tehlikeli Görev konusu nedir, Tehlikeli Görev oyuncuları kimler ve Tehlikeli Görev özeti gibi konuları inceliyoruz.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tehlikeli Görev (The Doorman) filmi, aksiyon ve gerilim türündeki yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Başrolünde Ruby Rose'un yer aldığı 2020 yapımı filmde, eski bir deniz piyadesi olan Ali'nin bir grup silahlı hırsıza karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

Filmde olaylar New York'ta geçiyor. Ancak Tehlikeli Görev filminin çekimleri ağırlıklı olarak Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi. Yapımın bazı çekimleri ise New York'ta yapıldı.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

The Doorman, 2020 yılında izleyiciyle buluştu. Filmin yönetmenliğini Ryûhei Kitamura üstlenirken senaryoda Lior Chefetz, Joe Swanson ve Devon Rose'un imzası bulunuyor. Film, ABD'de 9 Ekim 2020 tarihinde dijital olarak gösterime girdi.

Filmin yapım süreci 2019 yılında başladı. Çekimlerin büyük bölümü Romanya'da gerçekleştirilirken, New York'ta geçen hikâyenin atmosferi farklı çekim mekânları ve prodüksiyon çalışmalarıyla oluşturuldu.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tehlikeli Görev filminin başrolünde Ruby Rose yer alıyor. Rose, filmde eski deniz piyadesi olan ve bir otelde kapı görevlisi olarak çalışmaya başlayan Alexandra "Ali" Gorski karakterini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Ruby Rose – Ali Gorski

• Jean Reno – Victor Dubois

• Aksel Hennie – Borz

• Rupert Evans – Jon Stanton

• Julian Feder – Max Stanton

• Kíla Lord Cassidy – Lily Stanton

• Louis Mandylor – Martinez

• David Sakurai – Andre

• Hideaki Itô – Leo

• Dan Southworth – Pee-Wee

Jean Reno'nun canlandırdığı Victor Dubois, değerli sanat eserlerinin peşinde olan suç grubunun lideri olarak hikâyenin karşı tarafında yer alıyor.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ KONUSU NE?

Tehlikeli Görev filminin konusu, eski bir deniz piyadesi olan Ali'nin yaşadığı travmatik olayların ardından New York'a dönmesiyle başlıyor. Ali, yeni bir hayat kurmak için lüks bir binada kapı görevlisi olarak çalışmaya başlıyor.

Ali, burada bir aileyle yakınlık kurarken binanın suçlular tarafından hedef alındığını fark ediyor. Victor Dubois liderliğindeki bir grup hırsız, binada saklanan son derece değerli sanat eserlerini ele geçirmek için harekete geçiyor.

Çete binanın kontrolünü ele geçirerek aileyi rehin alınca Ali, onları kurtarmak için mücadele etmeye başlıyor. Başlangıçta sıradan bir kapı görevlisi gibi görünen Ali'nin aslında oldukça güçlü bir askeri geçmişi bulunuyor.

Hırsızların giderek daha acımasız hale gelmesi üzerine Ali, geçmişte edindiği savaş ve dövüş becerilerini kullanmak zorunda kalıyor. Böylece binanın içinde başlayan mücadele, Ali ile Victor Dubois ve adamları arasında ölüm kalım savaşına dönüşüyor.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Tehlikeli Görev (The Doorman) filminin yönetmen koltuğunda Japon yönetmen Ryûhei Kitamura oturuyor. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin senaryosu Lior Chefetz ve Joe Swanson başta olmak üzere senarist ekibi tarafından hazırlandı.

Film yaklaşık 97 dakika sürüyor. Yapımda aksiyon sahnelerinin yanı sıra rehine krizi, suç, sanat eserleri ve geçmişiyle yüzleşen bir karakterin mücadelesi ön plana çıkıyor.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Tehlikeli Görev; aksiyon ve gerilim türünde bir film olarak öne çıkıyor. Yapımda eski bir askerin, değerli sanat eserlerini ele geçirmek isteyen silahlı bir çeteye karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

New York'taki lüks bir binada geçen olaylar, Ali'nin geçmişte kazandığı askeri ve dövüş becerilerini yeniden kullanmasıyla yüksek tempolu bir aksiyon hikâyesine dönüşüyor. Film, özellikle Ruby Rose ve Jean Reno'nun karşı karşıya geldiği mücadele üzerinden ilerliyor.