Haberler

Teğmen Ebru Eroğlu davası SON DAKİKA! Ebru Eroğlu davası sonuçlandı mı, ne kadar verildi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararının iptali için dava açtı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu'nun açtığı davada karar verildi. Peki, Ebru Eroğlu davası sonuçlandı mı, ne kadar verildi? Detaylar...

TEĞMEN EBRU EROĞLU DAVASI

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak kılıç çakan ve TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle dava açtı.

EBRU EROĞLU DAVASI SONUÇLANDI MI, NE KADAR VERİLDİ?

Mahkeme kararında, Eroğlu'nun eyleminin "ulaştığı boyut ve yarattığı olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK'nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu" ifade edildi.

Kararda ayrıca şunlar belirtildi:

Eylem, toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde algı oluşturdu ve TSK'ya duyulan güveni sarsıcı nitelikteydi.

Mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştu.

"Tabur komutanı açık emir verdi. Buna rağmen Eroğlu diğer teğmenlerle birlikte planlama yapmıştır. Teğmenleri sahaya çağırdığı ve kaldırılan andı okuttu."

Teğmen Eroğlu, törenden önce kaldırılan andın okunması için amirlerine dört kez başvurdu ve reddedildi.

Mahkeme, Eroğlu'nun serbest zaman gerekçesini kabul etmedi.

Mahkeme, Eroğlu'nun iptal istemini reddederek davayı sonuçlandırdı.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

