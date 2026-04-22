Tedesco istifa etti mi, Tedesco Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun koltuğu sallanıyor. Maç sonu basın toplantısındaki açıklamaları ve sergilediği performansla tartışmaların odağı haline gelen tecrübeli hoca hakkında "Tedesco görevden alındı mı, Fenerbahçe’den ayrıldı mı?" araştırmaları zirveye ulaştı. Yönetimin acil toplandığı iddiaları kulisleri hareketlendirirken, ayrılık sürecine dair en net bilgileri ve sarı-lacivertli kulüpten gelecek olan resmi duyuruları sizler için derledik.

FENERBAHÇE KUPAYA VEDA ETTİ: KONYA'DA 120+2 ŞOKU!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki dev randevuda yarı final bileti, maçın son saniyesinde el değiştirdi. Normal süresi 0-0 biten ve uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmadığı maçta, herkes penaltı atışlarını beklerken Konyaspor tarihi bir golle galibiyete uzandı. Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla çıktığı kupa serüvenine Konya deplasmanında veda etmek zorunda kaldı.

SON SANİYEDE GELEN YIKIM: PENALTI GOLÜ TURU GETİRDİ

Mücadelenin 120 dakikası boyunca her iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, yakalanan net fırsatlar bir türlü golle sonuçlanmadı. Maç tam penaltı atışlarına taşınmak üzereyken, 120+2. dakikada gelişen Konyaspor atağında hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen yeşil-beyazlı oyuncular, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0’a getirdi. Bu golün hemen ardından çalınan son düdükle birlikte Konyaspor adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe cephesinde büyük bir hüzün yaşandı.

TARAFTARDAN TEDESCO'YA SERT TEPKİ: İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR

Kupadan elenmenin faturası, Fenerbahçe taraftarı tarafından teknik direktör Domenico Tedesco’ya kesildi. Maç boyunca sergilenen oyunu ve yapılan oyuncu değişikliklerini yetersiz bulan sarı-lacivertli futbolseverler, sosyal medyada adeta kampanya başlattı. Binlerce mesajla tepkilerini dile getiren taraftarlar, tecrübeli teknik adamı istifaya çağırdı. "Tedesco istifa" etiketi kısa sürede Türkiye gündemine otururken, yönetimin alacağı karar merakla beklenmeye başlandı.

Henüz Tedesco’dan istifa açıklaması gelmedi.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK GECE: YÖNETİM TOPLANIYOR MU?

Kupaya veda edilmesinin ardından Fenerbahçe camiasında sular durulmuyor. Teknik direktör Tedesco’nun geleceği tartışma konusu olurken, taraftarların stadyum çevresinde ve sosyal mecralarda gösterdiği yoğun tepki yönetimi harekete geçirdi. Maç sonu basın toplantısında Tedesco'nun yapacağı açıklamalar ve yönetimin olası bir ayrılık kararı alıp almayacağı, sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki günlerdeki en sıcak gündem maddesi olacak.

KONYASPOR YARI FİNALDE: YEŞİL-BEYAZLI CAMİADA BAYRAM HAVASI

Sahasında Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi eleyerek son dörde kalan Konyaspor’da ise büyük bir coşku hakim. 120+2'de gelen golle gelen zafer, şehri sokağa dökerken yeşil-beyazlılar kupayı müzesine götürme yolunda dev bir adımı daha geride bıraktı. Konyaspor’un yarı finaldeki rakibi ise turnuvanın bir sonraki eşleşme takvimine göre netlik kazanacak.