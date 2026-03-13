Tedesco istifa etti mi, kovuldu mu, Tedesco Fenerbahçe'den ayrıldı mı, Tedesco tazminat maddesi var mı (Karagümrük Fenerbahçe)? Tedesco gitti mi?

Fenerbahçe S.K.'nin Fatih Karagümrük S.K. ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. Taraftarlar ve futbol kamuoyu "Tedesco istifa etti mi, kovuldu mu, Fenerbahçe'den ayrıldı mı?" sorularına yanıt ararken, kulüpten gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK'E KAYBETTİ: TEDESCO'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe S.K. deplasmanda Fatih Karagümrük S.K. ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından taraftarların odağında ise teknik direktör Domenico Tedesco vardı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA BEKLENMEDİK MAĞLUBİYET ALDI

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK KAYIP

Alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe 57 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Ligin lideri Galatasaray S.K. ise hafta sonunda İstanbul Başakşehir F.K. ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde puan farkını 7'ye çıkarma fırsatı yakalayacak. Bu ihtimal, sarı-lacivertli ekip üzerinde baskıyı daha da artırmış durumda.

TARAFTARDAN TEDESCO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Fenerbahçeli taraftarların tepkisi sosyal medyada büyüdü. Son 4 haftada üçüncü kez puan kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco hedefe kondu. Binlerce taraftar sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak genç teknik adamı istifaya davet etti. Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.