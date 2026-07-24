TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI (GÜNCEL LİSTE) Meclis'te kaç milletvekili var? TBMM sandalye dağılımı nasıl?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) siyasi dengeler, yaşanan transferler ve istifaların ardından yeniden şekillendi. Son gelişmelerle birlikte Meclis'teki sandalye dağılımı güncellenirken, siyasi partilerin milletvekili sayıları da yeniden netlik kazandı. Güncellenen tabloyla birlikte TBMM’deki mevcut aritmetik, ittifak dengeleri ve anayasa değişikliği süreçlerinde öne çıkan sayısal eşikler yeniden gündeme geldi. Peki, Meclis'te kaç milletvekili var? TBMM sandalye dağılımı nasıl? Detaylar...

TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI 2026

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki güncel milletvekili dağılımı yeniden şekillendi. Son verilere göre siyasi partilerin TBMM’de sahip olduğu sandalye sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Ak Parti, 277 milletvekili ile Meclis'in en büyük grubu konumunda bulunuyor.

Yeni Parti, 91 milletvekili ile ikinci sırada yer alıyor.

DEM Parti, 56 milletvekili ile Meclis'teki temsilini sürdürüyor.

MHP'nin milletvekili sayısı 46 olarak kayıtlara geçti.

CHP, güncel durumda 44 milletvekili ile temsil ediliyor.

İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 29 oldu.

Yeni Yol Partisi ise 20 milletvekili ile Meclis çalışmalarına katılıyor.

Bu dağılım, son siyasi gelişmelerin ardından oluşan güncel tabloyu yansıtıyor.

MECLİS'TE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güncel verilere göre siyasi partiler arasında dağılan milletvekili sayısı şu şekildedir:

Ak Parti : 277

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

TBMM’deki sandalye dağılımı, siyasi partiler arasında gerçekleşen değişikliklerin ardından güncellenmiş durumda bulunuyor. Meclis'teki mevcut tablo, yasama faaliyetlerinde görev yapan siyasi partilerin güncel temsil sayılarını ortaya koyuyor.

TBMM SANDALYE DAĞILIMI NASIL?

TBMM sandalye dağılımı, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin sahip olduğu milletvekili sayılarına göre belirleniyor. Son güncelleme sonrasında oluşan mevcut dağılımda AK Parti 277 milletvekili ile ilk sırada yer alırken, onu 91 milletvekili ile Yeni Parti takip ediyor.

DEM Parti 56 milletvekiliyle temsil edilirken, MHP'nin sandalye sayısı 46, CHP'nin 44, İYİ Parti'nin 29 ve Yeni Yol Partisi'nin ise 20 olarak güncellendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki güncel sandalye dağılımı, siyasi partilerin mevcut temsil gücünü yansıtırken, Meclis aritmetiğine ilişkin değerlendirmelerde esas alınan son tablo olarak öne çıkıyor. Güncel milletvekili sayıları, TBMM'deki yasama faaliyetlerinde temsil edilen partilerin mevcut durumunu ortaya koyuyor.