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Tasfiye edilen fonlarla ilgili yatırımcıların ödeme sürecine ilişkin beklentisi sürerken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından talimatların hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik açıklama yapıldı. 17 Eylül 2026 itibarıyla TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılan ve tasfiyeye konu edilen fonlarda, belirli tarihlerde iletilen talimatların durumuna ilişkin esaslar netleştirildi. Peki, Tasfiye edilen fonlara ödeme ne zaman yapılacak? Fon paraları ne zaman ödenecek? Detaylar...

TASFİYE EDİLEN FONLARA ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

SPK'nin 28 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, tasfiye edilen fonlarda 17 Eylül tarihinde TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağı belirtildi. Ancak açıklamada, söz konusu ödemeler için yatırımcılara belirli bir takvim tarihi verilmedi.

Tasfiye kapsamındaki fonların işlemlere kapatılmasıyla birlikte süreç, fonların tasfiye edilmesine ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. SPK'nin 21 Eylül 2026 tarihli düzenlemesiyle tasfiye usul ve esaslarında yer alan ilgili 3 aylık süre 6 ay olarak değiştirildi. Kurul, bu değişikliğin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğini, koşullara bağlı olarak tasfiyenin daha erken tamamlanabileceğini açıkladı.

Dolayısıyla mevcut resmi açıklamalarda, yatırımcılara yapılacak ödemenin kesin olarak hangi gün hesaplara aktarılacağına ilişkin ayrı bir tarih bulunmuyor. Açıklanan çerçevede ödeme, tasfiye bakiyesi üzerinden ve fondaki katılma payı sahipliği oranı esas alınarak gerçekleştirilecek.

FON PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fon paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin SPK tarafından açıklanan temel husus, 17 Eylül 2026 tarihinde TEFAS'a iletilen ancak fonların aynı gün işlemlere kapatılması nedeniyle iptal edilen talimatların tasfiye kapsamında değerlendirilmesi oldu.

SPK, 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatlarının normal işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildiğini bildirdi. Bunun yanında, 16 Eylül saat 13.30'dan sonra ve 17 Eylül saat 13.30'dan önce verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olduğu belirtildi. Ancak fonların 17 Eylül'de TEFAS'ta işlemlere kapatılması nedeniyle bu tarihte verilen tüm talimatlar platform tarafından iptal edildi.

SPK'nin açıklamasında, söz konusu iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı açıkça belirtildi. Buna göre ödeme hakkı bulunan talimatlar bakımından süreç, tasfiye işlemlerinin tamamlanması ve tasfiye bakiyesinin oluşması çerçevesinde yürütülecek.

Ayrıca 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş ancak ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilememiş alım ve satım talimatlarının da tasfiye kapsamında olduğu SPK tarafından duyuruldu.

SPK'nin 21 Eylül'de yaptığı süre düzenlemesine göre ise tasfiye usul ve esaslarının A/8 maddesinde yer alan süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Kurul, bu sürenin tasfiyenin kesin olarak 6 ayda tamamlanacağı anlamına gelmediğini özellikle belirtti.

Bu nedenle mevcut resmi açıklamalar kapsamında fon paralarının yatırımcılara aktarılacağı kesin gün açıklanmış değil. Ödeme süreci, tasfiye kapsamındaki işlemler ve oluşacak tasfiye bakiyesi üzerinden yürütülecek. SPK'nin açıklamasında ödeme hakkı bulunan yatırımcılar için esas alınacak ölçütün fondaki katılma payı sahipliği oranı olduğu belirtildi.