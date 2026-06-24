Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrıldı mı, Onur Dilber Taşacak Bu Deniz'den neden ayrıldı?
Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrıldı mı, Onur Dilber neden diziden ayrıldı? sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de “Gezep” karakterine hayat veren Onur Dilber’in yeni sezon kadrosunda yer almayacağı ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan ayrılık haberi sonrası, ünlü oyuncunun diziden neden ayrıldığı ve yapım ekibiyle yaşanan süreç büyük yankı uyandırdı.
Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrıldı mı, Onur Dilber Taşacak Bu Deniz’den neden ayrıldı? sorusu gündeme damga vurdu. Başarılı oyuncu Onur Dilber’in canlandırdığı Gezep karakterinin dizinin yeni sezonunda yer almayacağı öğrenildi. Ayrılık kararının ardından gözler hem yapım ekibine hem de oyuncunun yaptığı açıklamalara çevrilirken, konu sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.
GEZEP KARAKTERİYLE TANINAN ONUR DİLBER DİZİDEN AYRILDI MI?
TRT 1’in dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinde “Gezep” karakterine hayat veren Onur Dilber’in yeni sezonda kadroda yer almayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı sitem dolu açıklama, ayrılığın perde arkasına ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.
ONUR DİLBER’DEN SİTEM DOLU VEDA MESAJI
Yeni sezon öncesinde açıklama yapan Onur Dilber, Gezep karakterinin devam etmeyeceğini şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Oyuncu açıklamasında, karakterin hikâyesinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek Gezep’in özünden uzaklaştığını düşündüğünü ifade etti. Dilber ayrıca, süreçle ilgili daha fazla detayın zamanı geldiğinde paylaşılabileceğini söyleyerek dikkat çekici bir veda mesajı yayımladı.
GÖRÜŞMELER TAMAMLANMADAN AÇIKLAMA İDDİASI
Kulislere yansıyan bilgilere göre Onur Dilber’in yapım şirketiyle yürütülen görüşmeler resmiyet kazanmadan önce sosyal medya paylaşımı yaptığı öne sürüldü. Bu durumun, ayrılık sürecini daha da tartışmalı hale getirdiği iddia edildi.
SET KULİSLERİNDE KRİZ İDDİALARI
Dizinin perde arkasına dair ortaya atılan iddialar ise dikkat çekti. Bazı kulis bilgilerine göre, senaryo sürecinde oyuncunun daha fazla sahne talep ettiği ve bu durumun yapım ekibi içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Ayrıca bu süreçte senaristlerle iletişim gerilimi yaşandığı iddiaları da gündeme geldi.
ULAŞ TUNA ASTEPE İLE GERGİNLİK İDDİASI
Öte yandan set ortamında yaşandığı ileri sürülen bir başka iddia ise dikkat çekti. Kına gecesi sahnelerinin çekimleri sırasında Onur Dilber ile dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe arasında gerginlik yaşandığı, bu durumun da kulislerde “krizin büyümesine neden olduğu” şeklinde yorumlandığı öne sürüldü. Ancak söz konusu iddialara ilişkin taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.
YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler yapım şirketine çevrildi. Onur Dilber’in ayrılığı ve ortaya atılan set iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, dizinin yeni sezon planlamasında değişiklik olup olmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.