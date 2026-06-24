Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrıldı mı, Onur Dilber Taşacak Bu Deniz’den neden ayrıldı? sorusu gündeme damga vurdu. Başarılı oyuncu Onur Dilber’in canlandırdığı Gezep karakterinin dizinin yeni sezonunda yer almayacağı öğrenildi. Ayrılık kararının ardından gözler hem yapım ekibine hem de oyuncunun yaptığı açıklamalara çevrilirken, konu sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

GEZEP KARAKTERİYLE TANINAN ONUR DİLBER DİZİDEN AYRILDI MI?

TRT 1’in dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinde “Gezep” karakterine hayat veren Onur Dilber’in yeni sezonda kadroda yer almayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı sitem dolu açıklama, ayrılığın perde arkasına ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

ONUR DİLBER’DEN SİTEM DOLU VEDA MESAJI

Yeni sezon öncesinde açıklama yapan Onur Dilber, Gezep karakterinin devam etmeyeceğini şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Oyuncu açıklamasında, karakterin hikâyesinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek Gezep’in özünden uzaklaştığını düşündüğünü ifade etti. Dilber ayrıca, süreçle ilgili daha fazla detayın zamanı geldiğinde paylaşılabileceğini söyleyerek dikkat çekici bir veda mesajı yayımladı.