Taşacak Bu Deniz canlı izle, 40. bölüm tek parça full HD nereden izlenir soruları dizinin takipçilerinin gündeminde. Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor ve kanalın canlı yayını tabii üzerinden internetten de izlenebiliyor. Dizinin 40. bölümü ise yayının ardından TRT'nin dijital platformu tabii'de tek parça ve full HD kalitede izleyiciye sunuluyor.

Taşacak Bu Deniz'in tüm bölümleri, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izlenebiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Yeni bölümler yayınlandıkça platforma ekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Adil Koçari'nin öfkesi durdurulamaz bir hal aldı. Kızının peşine düşen Cengiz'den başlayan Adil, kızını üzen Oruç'la devam etti, Orhan'a işkence etti ve Furtunalara nefes aldırmadı. Ardından Şerif'in peşine düşen Adil, onun en değerli varlığı olan ailesinde onarılmaz bir yara açtı.

Adil'in şiddeti arttıkça Esme'nin korkuları da büyüdü. Eleni'nin çabasıyla içlerini birbirine döken ikili, sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verdi. Ancak Esme, kelepçenin Adil'in bileklerine takılmasına izin vermemekte kararlıydı. Ailesini korumaya çalışan Esme, yalnızca Şirin, Emriye ve Orhan'ın bildiği bir sırla yüz yüze geldi.

Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çekti. Oruç ile Cengiz, Eleni yüzünden birbirine girerken, Eleni'nin Cengiz'le yemeğe çıkma kararı yeni gelişmelerin habercisi oldu.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

Taşacak Bu Deniz gerçek bir hikâyeye dayanmıyor. Dizi, senaristlerin kaleme aldığı özgün bir kurgudan oluşuyor.

Daha önce Sefirin Kızı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlara imza atan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, bu dizide de Karadeniz'in güçlü doğasını insan ilişkilerinin duygusal derinliğiyle buluşturuyor. Karakterlerin yaşadığı çatışmalar ve aile bağları ise hikâyeye güçlü bir gerçeklik hissi kazandırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz'in çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde yapılıyor. Dizi ekibi özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde kamera karşısına geçiyor.

Bölgenin sisli dağları, hırçın dalgaları ve yemyeşil doğası, hikâyenin hem romantik hem de dramatik yönüne güç katıyor. Gerçek mekânlarda yapılan çekimler, izleyiciyi karakterlerle birlikte Karadeniz'in kalbine taşıyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Taşacak Bu Deniz'in başrollerini Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) paylaşıyor. İkilinin uyumu, dizinin duygusal anlatımının merkezinde yer alıyor.

Kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi isimler yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in sert doğası ve hırçın dalgaları arasında yıllardır süren bir düşmanlığın içinde kalan iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Dizinin merkezinde, geçmişin hesaplaşmalarıyla çevrili bir aşkın içinde bulunan Adil ve Esme yer alıyor.

Aileler arasındaki kin zamanla bir intikam savaşına dönüşürken, nefretle sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde yeni bir gerilim yaratıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor, senaryosu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait.