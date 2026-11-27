Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü? Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu, Adil Koçari diziden ayrıldı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de geçen haftanın final sahnesi, izleyicileri yeni bölüm öncesinde büyük bir merakın içine sürükledi. 39. bölümün sonunda Adil Koçari'nin vurulması ve 40. bölüm fragmanında yer alan sahneler, karakterin akıbetine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Dizinin hayranları, Adil'in hayatını kaybedip kaybetmediğini ve Ulaş Tuna Astepe'nin diziye veda edip etmeyeceğini araştırıyor.
Taşacak Bu Deniz Adil Koçari öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu soruları, yeni bölüm öncesinde dizinin takipçilerinin gündeminde. 20 Kasım 2026'da yayınlanan 39. bölümün finalinde İso'nun silahından çıkan kurşunla yaralanan Adil'in öldüğü henüz kesinleşmedi. 40. bölüm fragmanındaki mezarlık sahnesi ve İso'nun sözleri ölüm ihtimalini gündeme getirse de karakterin akıbeti bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak. Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağına ilişkin ise TRT 1 ya da yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.
TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?
Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari'nin ölüp ölmediği henüz netlik kazanmadı. Dizinin 20 Kasım 2026 tarihinde ekrana gelen 39. bölümünün finalinde İso, Adil'e ateş etti. Kurşunla ağır yaralanan Adil, yere yığıldı ve bölüm bu sahneyle sona erdi.
Yayınlanan 40. bölüm fragmanında ise İso'nun Fadime'ye, "Adil abi kurtulamamış" dediği duyuluyor. Fragmanda yer alan mezarlık sahnesi de bu sözlerle birlikte Adil'in hayatını kaybettiği yönündeki yorumları artırdı. Ancak fragmandaki sahneler karakterin öldüğünü kesin olarak doğrulamıyor. Adil'in yaşayıp yaşamadığı, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanacak 40. bölümde ortaya çıkacak.
ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ'DEN AYRILIYOR MU?
Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağına dair TRT 1 veya yapım şirketi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Oyuncunun diziye veda edeceği iddiaları, Adil'in vurulduğu sahnenin ve 40. bölüm fragmanının ardından gündeme geldi.
Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz'deki geleceğine ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi yer almıyor. Oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığı, Adil karakterinin hikâyesinin nasıl devam edeceğiyle birlikte netlik kazanacak.
TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümü 27 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Adil Koçari'nin akıbeti ve Ulaş Tuna Astepe'nin dizideki geleceğine ilişkin soruların yeni bölümde yanıt bulması bekleniyor. Dizi, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebiliyor.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamlayan Astepe, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı olarak aldı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
ULAŞ TUNA ASTEPE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Ulaş Tuna Astepe, televizyon kariyerine Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan Kara karakteriyle adım attı. Ardından Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya dizisinde ise Alaz Noyan karakterlerine hayat verdi. Oyuncu, asıl çıkışını Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli karakteriyle yakaladı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Astepe, sonraki yıllarda Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis, Hayat Bugün dizisinde ise Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener rollerini üstlendi. Dijital platform dizisi İlk ve Son'da Cihan Alaca, Çift Kişilik Oda'da ise Kaan Tunca karakterlerini canlandıran oyuncu, Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.
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