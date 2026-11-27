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Taşacak Bu Deniz Adil Koçari öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu soruları, yeni bölüm öncesinde dizinin takipçilerinin gündeminde. 20 Kasım 2026'da yayınlanan 39. bölümün finalinde İso'nun silahından çıkan kurşunla yaralanan Adil'in öldüğü henüz kesinleşmedi. 40. bölüm fragmanındaki mezarlık sahnesi ve İso'nun sözleri ölüm ihtimalini gündeme getirse de karakterin akıbeti bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak. Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağına ilişkin ise TRT 1 ya da yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari'nin ölüp ölmediği henüz netlik kazanmadı. Dizinin 20 Kasım 2026 tarihinde ekrana gelen 39. bölümünün finalinde İso, Adil'e ateş etti. Kurşunla ağır yaralanan Adil, yere yığıldı ve bölüm bu sahneyle sona erdi.

Yayınlanan 40. bölüm fragmanında ise İso'nun Fadime'ye, "Adil abi kurtulamamış" dediği duyuluyor. Fragmanda yer alan mezarlık sahnesi de bu sözlerle birlikte Adil'in hayatını kaybettiği yönündeki yorumları artırdı. Ancak fragmandaki sahneler karakterin öldüğünü kesin olarak doğrulamıyor. Adil'in yaşayıp yaşamadığı, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanacak 40. bölümde ortaya çıkacak.