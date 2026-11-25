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TRT 1 ekranlarında yayımlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin akıbeti, 39. bölümün ardından izleyicilerin gündemine geldi. 20 Kasım 2026 Cuma akşamı ekrana gelen bölümde İso'nun Adil'i vurması ve 40. bölüm fragmanında yer alan mezarlık sahnesi, karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruları beraberinde getirdi. Dizinin takipçileri, Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil'in yaşayıp yaşamadığını ve oyuncunun projeden ayrılıp ayrılmayacağını araştırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümünde Adil ve Esme'nin geçmişte yaşananları ortaya çıkarmaya yönelik çabaları ön plana çıktı. Esme, Adil'i terk etmeyeceğine söz verirken Adil de hapse girmeyeceğini ve hayatını kaybetmeyeceğini dile getirdi. Ancak Şerif'in Furtuna ailesi üzerindeki baskısı, olayların seyrini değiştirdi.

Şerif'in hazırladığı planla İso, abisi Owsruç ve Fadime'nin hayatını kurtarmak ile abisi olarak gördüğü Adil'i vurmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. Yaşananların ardından İso'nun Adil'e ateş etmesi, bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu.

Adil Koçari'nin vurulmasıyla karakterin yaşayıp yaşamadığı sorusu gündeme gelirken, 40. bölüm fragmanındaki mezarlık sahnesi de izleyicilerin merakını artırdı. Ancak paylaşılan bilgilerde Adil'in öldüğünü doğrulayan kesin bir gelişme bulunmuyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Dizide Adil Koçari karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin projeden ayrılacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Karakterin vurulmasının ardından ortaya çıkan ayrılık iddiaları, 40. bölümde yaşanacak gelişmelerle birlikte merak konusu oldu.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü, 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Adil'in akıbeti ve hikâyedeki geleceği, yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle daha netlik kazanacak.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamlayan oyuncu, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak sürdürdü. Lise yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Astepe, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.

Oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde tiyatro sahnesinde çeşitli yapımlarda görev alan Astepe, televizyon kariyerindeki ilk önemli rollerinden birini 2012 yılında yayımlanmaya başlayan Karadayı dizisinde üstlendi. Yapımda Orhan karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Analar ve Anneler ve Rüya dizilerinde rol aldı.

Ulaş Tuna Astepe, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Tahir Kaleli karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Oyuncu, sonraki yıllarda Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Hayat Bugün ve İlk ve Son gibi yapımlarda da yer aldı.

ULAŞ TUNA ASTEPE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı diziler ve yapımların yayın yılları şöyle:

- Taşacak Bu Deniz (2025-günümüz)

- Çift Kişilik Oda (2025)

- Hayat Bugün (2022)

- Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-2022)

- Sen Anlat Karadeniz (2018-2019)

- Rüya (2017)

- Analar ve Anneler (2015)

- Karadayı (2012-2015)