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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin vurulması, izleyicilerin merakını artırdı. 39. bölümün finalinde yaşanan silahlı saldırının ardından 40. bölüm fragmanında yer alan mezarlık sahnesi ve İso'nun sözleri, Adil'in ölüp ölmediği sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin hayatını kaybettiği henüz kesinleşmedi. 20 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 39. bölümün finalinde İso'nun silahından çıkan kurşunla vurulan Adil, ağır yaralanarak yere yığıldı. Karakterin akıbeti ise yeni bölüm öncesinde belirsizliğini koruyor.

Dizinin 40. bölüm fragmanında İso'nun Fadime'ye, "Adil abi kurtulamamış" dediği duyuluyor. Fragmanda yer alan bu sözler, Adil'in öldüğü yönündeki ihtimali gündeme getirse de karakterin hikâyesinin sona erdiğini doğrulayan kesin bir açıklama yapılmadı. Adil'in yaşayıp yaşamadığı 27 Kasım 2026 Cuma akşamı yayımlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağına ilişkin TRT 1 veya yapım ekibi tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Ayrılık iddiaları, oyuncunun hayat verdiği karakterin 39. bölümde vurulması ve 40. bölüm fragmanında ölüm ihtimalini gündeme getiren sahnelerin yayımlanmasının ardından ortaya çıktı.

Adil'in dizideki geleceği ile Ulaş Tuna Astepe'nin projeye devam edip etmeyeceği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle oyuncunun diziden ayrıldığını söylemek için henüz doğrulanmış bir dayanak yok.

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümü, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Adil Koçari'nin sağlık durumu ve Ulaş Tuna Astepe'nin dizideki geleceğiyle ilgili soruların yeni bölümde yanıt bulması bekleniyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğrenim gören oyuncu, kariyerinin ilk dönemlerinde tiyatro sahnesinde görev aldı.

Televizyon kariyerinde ilk önemli rollerinden birini Karadayı dizisinde üstlenen Astepe, daha sonra Analar ve Anneler ve Rüya gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Hayat Bugün dizilerinde de yer alan Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari karakterine hayat veriyor.