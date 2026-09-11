Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezon tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İlk sezonun ardından 2. sezon gelişmelerini yakından takip eden izleyiciler, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak sorularına cevap arıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunun ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 31. bölümle sezon arasına girmesinin ardından gözler 2. sezon yayın tarihine çevrildi. Özellikle Adil ve Esme’nin hikâyesinin nasıl devam edeceğini merak eden izleyiciler, “Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak?” ve “Yeni sezon tarihi belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz’in 2. sezonu henüz başlamadığı için dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. İlk sezonunu 31. bölümle tamamlayan yapımın yeni sezon yayın takvimi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 2. sezonunun Eylül veya Ekim ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak yeni sezonun kesin yayın tarihi konusunda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon başlangıç tarihi, dizinin hayranlarının en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İlk sezonunu haziran ayında yayınlanan 31. bölümle tamamlayan dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken, yayın tarihi için henüz net bir gün paylaşılmadı.

Dizinin yeni sezonunun Eylül veya Ekim 2026 döneminde ekranlara dönmesi bekleniyor. Kesin tarih açıklandığında yeni bölümün yayın günü ve saati de netlik kazanacak.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz’in sezon finalinde Esme, Adil ve Eleni açısından geçmişle hesaplaşmanın ön plana çıktığı gelişmeler yaşandı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen karakterler, geçmişte yaşananların etkisiyle büyük bir yüzleşmenin içine sürüklendi.

Koçari Konağı’ndaki kına gecesi, uzun süredir saklanan sırların ortaya çıkmasıyla birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Furtuna ailesi de beklemediği bir hesaplaşmanın ortasında kalırken, geçmişte yaşananların sonuçları karakterlerin hayatını doğrudan etkiledi.

ADİL VE ESME’NİN HİKÂYESİ NASIL DEVAM EDECEK?

Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda en fazla merak edilen konuların başında Adil ve Esme’nin hikâyesinin nasıl ilerleyeceği geliyor. Uzun süren mücadelelerinin ardından mutlu bir geleceğe yaklaşan ikili, büyük savaşın ardından ağır bir bedelle karşı karşıya kaldı.

Yeni sezonda Adil ve Esme’nin yaşadığı gelişmelerin yanı sıra diğer karakterlerin hikâyelerindeki değişimler de izleyicilerin karşısına çıkacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Taşacak Bu Deniz’in 2. sezonu için kesin yayın tarihi henüz netleşmiş değil. Dizinin Eylül veya Ekim ayında ekranlara dönmesi beklenirken, izleyicilerin gözü TRT 1 ve yapımdan gelecek resmi açıklamalarda.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın rol aldığı dizinin yeni sezonunda hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.