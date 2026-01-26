Haberler

Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı?

Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı?
Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, İstanbul sahnelerine 7 yıl aradan sonra dönüş yaptı. Ancak hayranlarının en çok merak ettiği konu, Tarkan'ın konser başına ne kadar kazandığı oldu. Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gündeme gelen iddialara göre, Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı? Detaylar haberimizde.

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, İstanbul sahnelerine 7 yıl aradan sonra dönüş yaptı. Hayranlarının uzun süredir merakla beklediği bu konser serisi, kısa sürede büyük ilgi gördü ve biletler dakikalar içinde tükendi. Sahnedeki performansları, sürpriz konukları ve kapalı gişe oynayan konserleriyle dikkat çeken Tarkan'ın İstanbul konserlerinden ne kadar kazandığı ise magazin gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi. Peki, Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı? Detaylar...

TARKAN İSTANBUL KONSERLERİNDEN NE KADAR KAZANDI?

Ünlü pop müziğin megastarı Tarkan, İstanbul'da 7 yıl aradan sonra sahneye dönüşünü konser serisiyle kutluyor. Birbiri ardına gelen duyurular, bilet satışlarının dakikalar içinde tükenmesi ve performansların kapalı gişe oynadığı haberleri büyük ilgi gördü. Bu durum sadece hayranları değil, ekonomi ve magazin gündemini de hareketlendirdi.

KONSER BAŞINA 500 BİN DOLAR

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gündeme gelen iddiaya göre, Tarkan'ın İstanbul'daki konserlerinden her birinden 500 bin dolar aldığı ileri sürüldü. Bu rakam, yakın zamanda gerçekleştirilen 3 konser için bile çeşitli haber kaynaklarında tekrar tekrar yer aldı.

Tarkan İstanbul konserlerinden ne kadar kazandı?


İSTANBUL'DA 8 KONSER MARATONU

Tarkan, İstanbul'daki konser planını toplam 8 geceye çıkarmayı hedefliyor. Şimdiye kadar üç konseri hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu akşam dördüncü performansını gerçekleştirecek. Ayrıca 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde de sahne alacak olmasıyla maratonu tamamlamış olacak.

TARKAN'IN TOPLAM KONSER KAZANCI: 4 MİLYON DOLAR

Gazeteci iddialarına göre Tarkan'ın İstanbul'daki bu konser serisinden elde edeceği tahmini toplam gelir 4 milyon dolar civarında. Dolar bazlı hesaplamalar TL'ye çevrildiğinde bu rakam yaklaşık 173 milyon 500 bin TL'yi buluyor.

