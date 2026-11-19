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Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının tanınan oyuncularından Tarık Papuççuoğlu, rol aldığı yapımların yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Özellikle İkinci Bahar ve Hayat Bilgisi dizilerindeki karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncunun yaşı, memleketi, evlilik hayatı ve çocukları araştırılıyor. Peki, Tarık Papuççuoğlu kimdir, sevgilisi eşi kim, çocukları kim? Tarık Papuççuoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve oyunculuk kariyerine dair merak edilenler.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tarık Papuççuoğlu, 14 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 77 yaşında olan oyuncu, tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında uzun yıllardır çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Papuççuoğlu, üniversite eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Meslek hayatının ilk dönemlerinde mimarlıkla ilgilenen oyuncu, tiyatroya duyduğu ilgi doğrultusunda sahne çalışmalarına yöneldi.

Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda görev alan Papuççuoğlu, zamanla televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı. Özellikle İkinci Bahar dizisindeki Kebapçı Vakkas ve Hayat Bilgisi dizisindeki Amil Bey rolleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Tarık Papuççuoğlu, 1971 yılında Gülgün Akansu ile evlendi. Yaklaşık 30 yıl süren evlilikleri 2001 yılında boşanmayla sona erdi. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.

Papuççuoğlu, boşanmanın ardından eski eşiyle bağlarını koparmadıklarını ve yıllar sonra yeniden bir araya geldiklerini anlatmıştı. Ancak yeniden birlikte yaşamaya karar vermelerine rağmen ikinci kez resmi nikâh yapmadılar. Bu nedenle Gülgün Akansu, oyuncunun eski eşi ve hayat arkadaşı olarak anılıyor.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN ÇOCUKLARI KİM?

Tarık Papuççuoğlu'nun Gülgün Akansu ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya geldi. Oyuncu, çocuklarıyla ilgili açıklamalarında aile bağlarına da değindi.

19 Kasım 2026'da verdiği röportajda Bodrum'da kendi tercihiyle yaşadığını belirten Papuççuoğlu, çocuklarının yanına yerleşmek istemediğini söyledi. Ayrıca çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Uzun yıllardır oyunculuk yapan Tarık Papuççuoğlu, birçok televizyon dizisinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Özellikle komedi ve dram türündeki yapımlarda rol alan oyuncunun öne çıkan dizileri şöyle:

İkinci Bahar

Hayat Bilgisi

Papatyam

Kavak Yelleri

Avrupa Avrupa

Yerden Yüksek

Düşman Kardeşler

Paşa Gönlüm

Kadim Dostum

Günebakan

İçimdeki Fırtına

Şevkat Yerimdar

Gülperi

Ah Nerede

Taçsız Prenses

Ayrılık Da Sevdaya Dahil

A.B.İ.

Oyuncu, İkinci Bahar dizisinde Kebapçı Vakkas, Hayat Bilgisi dizisinde ise Amil Bey karakterini canlandırdı. Bu roller, kariyerinin en çok hatırlanan performansları arasında yer aldı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Tarık Papuççuoğlu'nun filmografisinde farklı türlerde yapımlar bulunuyor.

Oyuncunun rol aldığı filmler arasında Melekler Evi, Mumya Firarda, Sürgün İnek, Oflu Hoca'nın Şifresi, Çarşı Pazar, Benim Adım Feridun, Bursa Bülbülü, Benden Ne Olur?, Tur Rehberi, Yaren Leylek ve Efes'in Sırrı yer alıyor.