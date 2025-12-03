Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
3 Aralık, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim alanlarında önemli izler bırakan olayların yaşandığı günlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'den ve dünyadan kayda değer gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda özel bir yere taşıdı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

3 Aralık, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda etkisi hissedilen önemli olaylarla anılan günlerden biri olarak kayıtlara geçti.

OLAYLAR

  • 1920 — Gümrü Antlaşması TBMM ile Ermenistan arasında imzalandı.
  • 1934 — Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun kabul edildi.
  • 1942 — Zonguldak Armutçuk Madeni'nde bir kazada 63 işçi hayatını kaybetti.
  • 915 — Papa X. John, Berengar I'i Kutsal Roma İmparatoru ilan etti.
  • 1775 — USS Alfred, "Grand Union Flag" taşıyan ilk gemi oldu.

Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

  • 1818 — Illinois, Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. eyaleti olarak resmen katıldı.
  • 1910 — Modern neon ışıklarının halka sunulmasıyla şehir aydınlatmasında yeni bir dönem başladı.
  • 1920 — Gümrü Antlaşması imzalandı.
  • 1967 — Christiaan Barnard önderliğinde yapılan ilk başarılı insan kalp nakli gerçekleştirildi.
  • 1984 — Bhopal Felaketi: Hindistan'da bir kimyasal fabrikadan sızan gaz, büyük can kaybına ve yaralanmalara yol açtı.
  • 1989 — Mikhail Gorbachev ve George H. W. Bush, Soğuk Savaş'ın fiilen sona erdiğini ilan etti.
  • 1992 — Tarihte gönderilen ilk kısa mesaj (SMS) gönderildi.

DOĞUMLAR

1948 — Ozzy Osbourne, dünyaca ünlü rock müzik sanatçısı doğdu.

