Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Kasım, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim alanlarında kayda değer olaylarla öne çıkan günlerden biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye ve dünya genelinde gerçekleşen önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda unutulmaz kılan anlarla doldurdu. Peki, tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

28 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda öne çıkan olaylarla hatırlanan günlerden biri oldu. Dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler, bu tarihi günü unutulmaz anlarla şekillendirirken, 28 Kasım'a dair dikkat çekici gelişmeler ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 1821 – Panama, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
  • 1893 – Yeni Zelanda'da kadınlar, ilk kez ulusal bir seçimde oy kullandı.
  • 1905 – Sinn Féin siyasi partisi kuruldu.
  • 1912 – Arnavutluk, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
  • 1922 – İznik, Yunan işgalinden kurtarıldı.
  • 1925 – Şapka Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi.
  • 1964 – Süleyman Demirel, Adalet Partisi'nin genel başkanı oldu.

Tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • Friedrich Engels — 1820
  • Ed Harris — 1950
  • Russell A. Hulse — 1950
  • Andrew Bogut — 1984

ÖLÜMLER

  • Gian Lorenzo Bernini — 1680
  • Washington Irving — 1859
  • Enrico Fermi — 1954
  • Nuri Boytorun — 1988
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

Samsunspor lider geldi, lider dönüyor
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Kara Cuma kampanyasına Oktay Saral'dan sert tepki

Her sene yapılan kampanyaya Beştepe'den itiraz var
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.