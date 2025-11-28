Tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

28 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda öne çıkan olaylarla hatırlanan günlerden biri oldu. Dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler, bu tarihi günü unutulmaz anlarla şekillendirirken, 28 Kasım'a dair dikkat çekici gelişmeler ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

1821 – Panama, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1893 – Yeni Zelanda'da kadınlar, ilk kez ulusal bir seçimde oy kullandı.

1905 – Sinn Féin siyasi partisi kuruldu.

1912 – Arnavutluk, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1922 – İznik, Yunan işgalinden kurtarıldı.

1925 – Şapka Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi.

1964 – Süleyman Demirel, Adalet Partisi'nin genel başkanı oldu.

DOĞUMLAR

Friedrich Engels — 1820

Ed Harris — 1950

Russell A. Hulse — 1950

Andrew Bogut — 1984

ÖLÜMLER