Tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
28 Kasım, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim alanlarında kayda değer olaylarla öne çıkan günlerden biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye ve dünya genelinde gerçekleşen önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda unutulmaz kılan anlarla doldurdu. Peki, tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1821 – Panama, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
- 1893 – Yeni Zelanda'da kadınlar, ilk kez ulusal bir seçimde oy kullandı.
- 1905 – Sinn Féin siyasi partisi kuruldu.
- 1912 – Arnavutluk, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
- 1922 – İznik, Yunan işgalinden kurtarıldı.
- 1925 – Şapka Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi.
- 1964 – Süleyman Demirel, Adalet Partisi'nin genel başkanı oldu.
DOĞUMLAR
- Friedrich Engels — 1820
- Ed Harris — 1950
- Russell A. Hulse — 1950
- Andrew Bogut — 1984
ÖLÜMLER
- Gian Lorenzo Bernini — 1680
- Washington Irving — 1859
- Enrico Fermi — 1954
- Nuri Boytorun — 1988