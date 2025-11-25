Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 25 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 25 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
25 Kasım, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim dünyasında önemli olayların yaşandığı bir gün olarak kayıtlara geçti. Türkiye ve dünya genelinden dikkat çeken gelişmeler, bu tarihi günü hatırlanmaya değer anlarla doldurdu. Peki, tarihte bugün ne oldu? 25 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

25 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olaylarla öne çıkan bir gün olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler, zamanla unutulmaz anılar haline gelirken, 25 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 25 Kasım 1922: Edirne Yunan işgalinden kurtarıldı.
  • 25 Kasım 1783: New York City'den Amerikan Devrimi'nin ardından Britanya kuvvetleri tamamen çekildi.
  • 25 Kasım 1973: Yunanistan'da askeri darbe gerçekleşti.

Tarihte bugün ne oldu? 25 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 25 Kasım 1835: Andrew Carnegie — İskoç-Amerikan sanayici ve hayırsever.
  • 25 Kasım 1914: Joe DiMaggio — Amerikalı beyzbol efsanesi.
  • 25 Kasım 1915: Augusto Pinochet — Şilili general ve devlet adamı.

Tarihte bugün ne oldu? 25 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 25 Kasım 311: Peter I of Alexandria — İskenderiye Patriği.
  • 25 Kasım 1957: Diego Rivera — Meksikalı ressam (70 yaşında).
500
