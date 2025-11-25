Tarihte bugün ne oldu? 25 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

25 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olaylarla öne çıkan bir gün olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler, zamanla unutulmaz anılar haline gelirken, 25 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

25 Kasım 1922: Edirne Yunan işgalinden kurtarıldı.

25 Kasım 1783: New York City'den Amerikan Devrimi'nin ardından Britanya kuvvetleri tamamen çekildi.

25 Kasım 1973: Yunanistan'da askeri darbe gerçekleşti.

DOĞUMLAR

25 Kasım 1835: Andrew Carnegie — İskoç-Amerikan sanayici ve hayırsever.

25 Kasım 1914: Joe DiMaggio — Amerikalı beyzbol efsanesi.

25 Kasım 1915: Augusto Pinochet — Şilili general ve devlet adamı.

ÖLÜMLER