Tarihte bugün ne oldu? 21 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da 21 Ocak, dünya ve Türkiye tarihinde iz bırakan pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Siyasetten toplumsal yaşama, kültürel gelişmelerden önemli dönüm noktalarına kadar dikkat çeken ayrıntılar, bu tarihin öne çıkan yönlerini oluşturuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1522 – Osmanlı Devleti, Rodos'u fethetti.

1774 – Osmanlı padişahı III. Mustafa hayatını kaybetti, yerine I. Abdülhamit tahta çıktı.

1793 – Fransa Kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.

1899 – Alman otomotiv firması Opel, ilk otomobilini üretti.

1911 – Dünyanın ilk Monte Carlo Rallisi düzenlendi.

1954 – Dünyanın ilk nükleer denizaltısı USS Nautilus denize indirildi.

1968 – Vietnam Savaşı'nda Khe Sanh Muharebesi başladı.

1976 – Concorde, ilk ticari yolcu uçuşunu gerçekleştirdi.

1992 – İstanbul'da evlerde doğal gaz kullanımı resmen başladı.

2012 – Türkiye'de ilk yüz nakli operasyonu başarıyla yapıldı.

DOĞUMLAR

1905 – Christian Dior, Fransız moda tasarımcısı.

1940 – Jack Nicklaus, Amerikalı golfçü.

1941 – Plácido Domingo, İspanyol tenor.

1963 – Hakeem Olajuwon, basketbolcu.

1989 – Doğuş Balbay, Türk basketbolcu.

ÖLÜMLER