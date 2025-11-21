Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
21 Kasım, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim alanlarında önemli olaylara sahne olarak hafızalara kazındı. Türkiye ve dünyadan yaşanan kayda değer gelişmeler, bu tarihi günün unutulmaz anlarla dolu olmasını sağladı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

21 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olaylarla öne çıkan bir gün olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde yaşanan bu önemli gelişmeler, zamanla unutulmaz anlar hâline gelirken, 21 Kasım'a dair dikkat çeken olaylar ve ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 1783 – Jean-François Pilâtre de?Rozier ve Marquis d'Arlandes, Paris'te sıcak hava balonuyla ilk insanlı uçuşu gerçekleştirdi.
  • 1789 – Kuzey Karolina, ABD'nin 12. eyaleti oldu.
  • 1791 – Napoléon Bonaparte, albaylıktan generalliğe terfi ettirildi.
  • 1877 – Thomas Edison, fonografı (ses kayıt cihazı) icat ettiğini açıkladı.
  • 1905 – Albert Einstein, E = mc² denklemine yer verdiği makalesini yayımladı.
  • 1919 – Mardin, işgalden kurtarıldı.
  • 1922 – Lozan Barış Konferansı'nın ilk oturumu başladı.
  • 1938 – Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabir için törenle getirildi.
  • 1955 – Bağdat Paktı kuruldu.

DOĞUMLAR

  • 1694 – François-Marie Arouet (Voltaire), Fransız filozof ve yazar doğdu.
  • 1852 – Francisco Tárrega, İspanyol besteci ve gitarist doğdu.
  • 1898 – René Magritte, Belçikalı sürrealist ressam doğdu.
  • 1926 – Şükran Güngör, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu doğdu.
  • 1935 – Fairuz, Lübnanlı dünyaca ünlü şarkıcı doğdu.
  • 1941 – İdil Biret, Türk piyanist doğdu.

ÖLÜMLER

  • 1938 – Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.
