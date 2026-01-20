Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 20 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
20 Ocak, takvimlerde sıradan bir tarih gibi görünse de geçmişte yaşanan önemli gelişmelerle dikkat çeken günler arasında yer alıyor. Dünya ve Türkiye tarihinde siyaset, bilim ve toplumsal yaşamda iz bırakan pek çok olay, bu tarihte yaşanan gelişmelerle hafızalara kazınıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 20 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimlerde sıradan bir tarih gibi görünse de 20 Ocak, dünya ve Türkiye tarihinde yaşanan önemli olaylarla dikkat çeken günler arasında yer alıyor. Siyasetten toplumsal yaşama, kültürel gelişmelerden kritik dönüm noktalarına kadar pek çok olay bu tarihte yaşanırken, 20 Ocak'a dair öne çıkan ayrıntılar ve bilinmeyen yönler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1921 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nu (1921 Anayasası) kabul etti.
  • 1942 – Nazi Almanyası'nda, Yahudilere yönelik soykırımın sistematik şekilde uygulanmasının planlandığı Wannsee Konferansı düzenlendi.
  • 1986 – Türkiye'de Basın İlan Kurumu Genel Kurulu yeniden yapılandırıldı.
  • 2009 – Barack Obama, ABD'nin ilk siyahi başkanı olarak resmen göreve başladı.
  • 2018 – Türkiye, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı.

DOĞUMLAR

  • 1920 – Federico Fellini, İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yönetmeni
  • 1946 – David Lynch, Amerikalı yönetmen ve senarist
  • 1964 – Michelle Forbes, Amerikalı oyuncu
  • 1971 – Gary Barlow, İngiliz müzisyen (Take That)

ÖLÜMLER

  • 1947 – Haldun Taner, Türk edebiyatının önemli yazarlarından (Not: bazı kaynaklarda farklı tarihler geçebilir)
  • 1993 – Audrey Hepburn, dünyaca ünlü sinema oyuncusu
  • 2012 – Etta James, Amerikalı soul ve blues sanatçısı
  • 2022 – Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil, oyuncu ve tiyatro sanatçısı
