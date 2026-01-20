Tarihte bugün ne oldu? 20 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimlerde sıradan bir tarih gibi görünse de 20 Ocak, dünya ve Türkiye tarihinde yaşanan önemli olaylarla dikkat çeken günler arasında yer alıyor. Siyasetten toplumsal yaşama, kültürel gelişmelerden kritik dönüm noktalarına kadar pek çok olay bu tarihte yaşanırken, 20 Ocak'a dair öne çıkan ayrıntılar ve bilinmeyen yönler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1921 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nu (1921 Anayasası) kabul etti.

1942 – Nazi Almanyası'nda, Yahudilere yönelik soykırımın sistematik şekilde uygulanmasının planlandığı Wannsee Konferansı düzenlendi.

1986 – Türkiye'de Basın İlan Kurumu Genel Kurulu yeniden yapılandırıldı.

2009 – Barack Obama, ABD'nin ilk siyahi başkanı olarak resmen göreve başladı.

2018 – Türkiye, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı.

DOĞUMLAR

1920 – Federico Fellini, İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yönetmeni

1946 – David Lynch, Amerikalı yönetmen ve senarist

1964 – Michelle Forbes, Amerikalı oyuncu

1971 – Gary Barlow, İngiliz müzisyen (Take That)

ÖLÜMLER