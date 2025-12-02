Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
2 Aralık, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim alanlarında iz bırakan pek çok olayın gerçekleştiği günlerden biri olarak kayıtlara geçti. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda unutulmaz kıldı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1409 – Leipzig Üniversitesi kuruldu.
- 1804 – Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde taç giyerek Fransa İmparatoru oldu.
- 1823 – Monroe Doktrini ilan edildi; ABD'nin Batı Yarımküre'deki dış politikasını şekillendiren önemli bir karar oldu.
- 1873 – Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası resmen faaliyete geçti.
- 1982 – Barney Clark, dünyada kalıcı yapay kalp takılan ilk kişi oldu.
DOĞUMLAR
- 2 Aralık 1859 – Georges Seurat (Fransız ressam) doğdu.
- 2 Aralık 1946 – Gianni Versace (İtalyan moda tasarımcısı) doğdu.
- 2 Aralık 1923 – Maria Callas (ünlü opera sanatçısı) doğdu.
ÖLÜMLER
- 2 Aralık 1993 – Pablo Escobar, Kolombiyalı uyuşturucu baronu, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.
- 2 Aralık 1918 – Edmond Rostand (Fransız oyun yazarı ve şair) vefat etti.