Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

2 Aralık, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan önemli olaylarla hatırlanan günlerden biri oldu. Dünya genelinde yaşanan kayda değer gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda özel bir konuma taşırken, 2 Aralık'a dair öne çıkan olaylar ve detaylar haberin devamında okuyucularla paylaşılıyor

OLAYLAR

1409 – Leipzig Üniversitesi kuruldu.

1804 – Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde taç giyerek Fransa İmparatoru oldu.

1823 – Monroe Doktrini ilan edildi; ABD'nin Batı Yarımküre'deki dış politikasını şekillendiren önemli bir karar oldu.

1873 – Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası resmen faaliyete geçti.

1982 – Barney Clark, dünyada kalıcı yapay kalp takılan ilk kişi oldu.

DOĞUMLAR

2 Aralık 1859 – Georges Seurat (Fransız ressam) doğdu.

2 Aralık 1946 – Gianni Versace (İtalyan moda tasarımcısı) doğdu.

2 Aralık 1923 – Maria Callas (ünlü opera sanatçısı) doğdu.

ÖLÜMLER