Tarihte bugün ne oldu? 19 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

19 Aralık, sıradan bir gün gibi görünse de geçmişe bakıldığında Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan pek çok önemli olaya sahne olduğu görülüyor. Siyasi kararlar, bilimsel ve teknolojik atılımlar, kültürel gelişmeler ve toplumsal değişimlere yön veren adımlar, bu tarihi dikkat çekici kılan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. 19 Aralık'ta yaşanan öne çıkan olayların ayrıntıları haberin devamında ele alınıyor.

OLAYLAR

1915 – I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri, Çanakkale Cephesi'nden çekilme sürecini fiilen başlattı.

1961 – Türk-Alman İş Gücü Anlaşması yürürlüğe girdi; Türkiye'den Almanya'ya işçi göçü resmiyet kazandı.

1984 – İngiltere ile Çin, Hong Kong'un 1997'de Çin'e devredilmesini öngören anlaşmayı imzaladı.

1997 – Kuzey Hollywood depremi sonrası ABD'de yapı güvenliği tartışmaları yeniden gündeme geldi.

2001 – Avrupa Birliği, euro banknot ve madeni paralarının 1 Ocak 2002'de dolaşıma gireceğini resmen duyurdu.

DOĞUMLAR

1683 – Jean-Baptiste Oudry, Fransız ressam (ö. 1755)

1910 – Jean Genet, Fransız yazar ve şair (ö. 1986)

1972 – Alyssa Milano, ABD'li oyuncu

1981 – Jake Gyllenhaal, ABD'li oyuncu

ÖLÜMLER