Tarihte bugün ne oldu? 19 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
19 Aralık, ilk bakışta sıradan bir takvim yaprağı gibi dursa da geçmişe dönüp bakıldığında hem Türkiye'de hem de dünyada iz bırakan pek çok önemli olaya tanıklık ettiği görülüyor. Siyasi kırılma anlarından bilimsel gelişmelere, kültürel dönüşümlerden toplumsal hareketlere kadar birçok başlık, 19 Aralık'ı tarihsel açıdan dikkat çeken günler arasına taşıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 19 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
19 Aralık, sıradan bir gün gibi görünse de geçmişe bakıldığında Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan pek çok önemli olaya sahne olduğu görülüyor. Siyasi kararlar, bilimsel ve teknolojik atılımlar, kültürel gelişmeler ve toplumsal değişimlere yön veren adımlar, bu tarihi dikkat çekici kılan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. 19 Aralık'ta yaşanan öne çıkan olayların ayrıntıları haberin devamında ele alınıyor.
OLAYLAR
- 1915 – I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri, Çanakkale Cephesi'nden çekilme sürecini fiilen başlattı.
- 1961 – Türk-Alman İş Gücü Anlaşması yürürlüğe girdi; Türkiye'den Almanya'ya işçi göçü resmiyet kazandı.
- 1984 – İngiltere ile Çin, Hong Kong'un 1997'de Çin'e devredilmesini öngören anlaşmayı imzaladı.
- 1997 – Kuzey Hollywood depremi sonrası ABD'de yapı güvenliği tartışmaları yeniden gündeme geldi.
- 2001 – Avrupa Birliği, euro banknot ve madeni paralarının 1 Ocak 2002'de dolaşıma gireceğini resmen duyurdu.
DOĞUMLAR
- 1683 – Jean-Baptiste Oudry, Fransız ressam (ö. 1755)
- 1910 – Jean Genet, Fransız yazar ve şair (ö. 1986)
- 1972 – Alyssa Milano, ABD'li oyuncu
- 1981 – Jake Gyllenhaal, ABD'li oyuncu
ÖLÜMLER
- 1848 – Emily Brontë, İngiliz yazar (Uğultulu Tepeler)
- 1980 – John Paul II'ye suikast girişimini planlayan örgütün liderlerinden Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı vurmasından önce, dönemin önemli İtalyan siyasetçilerinden Aldo Moro'nun ölümünden sonraki terör süreci hâlâ tartışılmaktaydı (not: Moro 1978'de öldü, dönemsel bağlam)
- 2009 – Kim Peek, "Rain Man" karakterine ilham veren Amerikalı savant