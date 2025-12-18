Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Aralık, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de tarihsel yolculuğa çıkıldığında pek çok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptığı dikkat çekiyor. Türkiye ve dünya genelinde siyasi kararlar, bilimsel keşifler, kültürel atılımlar ve toplumsal değişimlere yön veren olaylar, bu tarihi hafızalarda kalıcı kılan başlıca dönüm noktaları arasında bulunuyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

18 Aralık, yalnızca takvimdeki bir gün olmanın ötesinde, Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı tarih olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültürel olaylardan toplumsal dönüşümlere kadar uzanan pek çok başlık, bu günü tarihsel açıdan anlamlı kılıyor. 18 Aralık'ta yaşanan dikkat çekici olayların ayrıntıları ise haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1999 – Türkiye, Helsinki Zirvesi kararları kapsamında Avrupa Birliği'ne resmî aday ülke statüsüne bir adım daha yaklaştı.
  • 2002 – Avrupa Birliği, Türkiye ile tam üyelik müzakereleri için siyasi kriterlerin önemini yeniden vurguladı.
  • 1878 – Josef Stalin dünyaya geldi.
  • 2000 – Birleşmiş Milletler, 18 Aralık'ı "Uluslararası Göçmenler Günü" ilan etti.
  • 1997 – James Cameron imzalı Titanic filmi dünya çapında vizyona girdi ve sinema tarihine damga vurdu.
  • 2011 – ABD'nin Irak'taki askerî varlığı resmen sona erdi.

Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1878 – Josef Stalin, Sovyetler Birliği'nin lideri
  • 1916 – Betty Grable, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
  • 1963 – Brad Pitt, Amerikalı sinema oyuncusu
  • 1972 – Christina Aguilera, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1933 – Charles-Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (Coulomb Yasası)
  • 2016 – Zsa Zsa Gabor, Macar asıllı Amerikalı oyuncu
  • 2020 – Dame Barbara Windsor, İngiliz oyuncu
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title