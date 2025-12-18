Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
18 Aralık, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de tarihsel yolculuğa çıkıldığında pek çok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptığı dikkat çekiyor. Türkiye ve dünya genelinde siyasi kararlar, bilimsel keşifler, kültürel atılımlar ve toplumsal değişimlere yön veren olaylar, bu tarihi hafızalarda kalıcı kılan başlıca dönüm noktaları arasında bulunuyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1999 – Türkiye, Helsinki Zirvesi kararları kapsamında Avrupa Birliği'ne resmî aday ülke statüsüne bir adım daha yaklaştı.
- 2002 – Avrupa Birliği, Türkiye ile tam üyelik müzakereleri için siyasi kriterlerin önemini yeniden vurguladı.
- 1878 – Josef Stalin dünyaya geldi.
- 2000 – Birleşmiş Milletler, 18 Aralık'ı "Uluslararası Göçmenler Günü" ilan etti.
- 1997 – James Cameron imzalı Titanic filmi dünya çapında vizyona girdi ve sinema tarihine damga vurdu.
- 2011 – ABD'nin Irak'taki askerî varlığı resmen sona erdi.
DOĞUMLAR
- 1878 – Josef Stalin, Sovyetler Birliği'nin lideri
- 1916 – Betty Grable, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1963 – Brad Pitt, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1972 – Christina Aguilera, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
ÖLÜMLER
- 1933 – Charles-Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (Coulomb Yasası)
- 2016 – Zsa Zsa Gabor, Macar asıllı Amerikalı oyuncu
- 2020 – Dame Barbara Windsor, İngiliz oyuncu