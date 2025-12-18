Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

18 Aralık, yalnızca takvimdeki bir gün olmanın ötesinde, Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı tarih olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültürel olaylardan toplumsal dönüşümlere kadar uzanan pek çok başlık, bu günü tarihsel açıdan anlamlı kılıyor. 18 Aralık'ta yaşanan dikkat çekici olayların ayrıntıları ise haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1999 – Türkiye , Helsinki Zirvesi kararları kapsamında Avrupa Birliği'ne resmî aday ülke statüsüne bir adım daha yaklaştı.

, Helsinki Zirvesi kararları kapsamında Avrupa Birliği'ne resmî aday ülke statüsüne bir adım daha yaklaştı. 2002 – Avrupa Birliği, Türkiye ile tam üyelik müzakereleri için siyasi kriterlerin önemini yeniden vurguladı.

2000 – Birleşmiş Milletler, 18 Aralık'ı "Uluslararası Göçmenler Günü" ilan etti.

1997 – James Cameron imzalı Titanic filmi dünya çapında vizyona girdi ve sinema tarihine damga vurdu.

2011 – ABD'nin Irak'taki askerî varlığı resmen sona erdi.

DOĞUMLAR

1878 – Josef Stalin, Sovyetler Birliği'nin lideri

1916 – Betty Grable, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1963 – Brad Pitt, Amerikalı sinema oyuncusu

1972 – Christina Aguilera, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER