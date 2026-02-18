Haberler

Tarihte atılan ilk kısa mesaj (SMS) nedir?

Tarihte atılan ilk kısa mesaj (SMS) nedir?
Güncelleme:
Tarihte atılan ilk kısa mesaj (SMS) nedir?

Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Tarihte atılan ilk kısa mesaj (SMS) nedir?

TARİHTE ATILAN İLK KISA MESAJ (SMS) NEDİR?

Uyudun mu?

Mesajım geldi mi?

Buradayım

Mutlu Noeller

Cevap:

Tarihte atılan ilk kısa mesaj (SMS) nedir?

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
500

