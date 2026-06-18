Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli?

Bolu siyasetinin tanınan isimlerinden Tanju Özcan, yaşamı ve kariyeriyle vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Avukat kimliğinin yanı sıra uzun yıllar milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Özcan hakkında "Tanju Özcan kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" soruları sıkça araştırılıyor. İşte Tanju Özcan’ın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyerine dair merak edilenler...

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Turnaköy'de doğan Türk avukat ve siyasetçidir. Siyasi yaşamı boyunca belediye meclis üyeliği, milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yapan Özcan, daha sonra Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.

TANJU ÖZCAN KAÇ YAŞINDA?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

TANJU ÖZCAN NERELİ?

Tanju Özcan, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Turnaköy'de dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Mengen'de, ortaokul ve lise eğitimini ise Bolu'da tamamlamıştır.

TANJU ÖZCAN'IN KARİYERİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Tanju Özcan, mezuniyetinin ardından Bolu'da serbest avukat olarak çalıştı. Siyasi kariyerine 1999 yılında Demokratik Sol Parti'den Bolu Belediye Meclis Üyesi seçilerek başladı. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP'den Bolu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen Özcan, 2024 yerel seçimlerinde de yeniden belediye başkanlığı görevine seçildi. Siyasi kariyeri boyunca çeşitli parti içi süreçler ve görev değişiklikleriyle gündeme gelen Özcan, Türkiye siyasetinin dikkat çeken isimleri arasında yer almaktadır.