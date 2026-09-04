Talisca neden Fenerbahçe'den ayrıldı, nereye gidiyor? Talisca neden gitti?

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması gündeme damga vurdu. Sezona iyi başlayan Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrılması sonrası gözler transferin perde arkasına çevrildi. Peki Talisca neden gitti, Fenerbahçe'den neden ayrıldı ve yeni takımı hangi kulüp olacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TALİSCA NEDEN GİTTİ?

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmasının temel nedenlerinden biri, sarı-lacivertli takımın yabancı oyuncu kontenjanında yer açma planı oldu. Yönetim, yeni transferlere kadroda alan oluşturmak amacıyla Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Talisca ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

TALİSCA HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca'nın yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira oldu. 32 yaşındaki futbolcunun Al Jazira ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

TALİSCA GİTTİ Mİ?

Evet. Anderson Talisca, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, 3 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Talisca da yeni takımı Al Jazira'ya transferini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

TALİSCA KİMDİR?

Anderson Talisca, Brezilyalı hücum oyuncusudur. Kariyerine Brezilya'da Bahia'da başlayan Talisca, 2014 yılında Benfica'ya transfer oldu. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen futbolcu, daha sonra Çin'de Guangzhou Evergrande ve Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımlarında oynadı. Ocak 2025'te Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, sarı-lacivertli formayla 75 resmi maçta 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.