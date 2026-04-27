İstanbul’da toplu ulaşımın önemli bağlantı hatlarından biri olan F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği tarafından alınan yeni bir karar doğrultusunda geçici olarak işletmeye kapatıldı. Aynı düzenleme kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim istasyonu da hizmet dışı bırakıldı. Peki, Taksim-Kabataş füniküler kapalı mı, çalışmıyor mu? Taksim-Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Detaylar...

Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi. Bu süreçte metro seferlerinin genel hat üzerinde devam ettiği, ancak Taksim istasyonunda duruş yapılmadan güzergâhın işletileceği ifade edildi.

Kararın ardından özellikle Kabataş ve Taksim arasında günlük ulaşım sağlayan yolcular, hattın güncel durumu hakkında bilgi aramaya başladı. Füniküler hattın kapalı olması, iki önemli aktarma noktası arasındaki doğrudan bağlantıyı geçici olarak devre dışı bırakmış durumda.

İstanbul’un merkezi ulaşım ağında kritik bir rol oynayan bu hat, normal şartlarda Taksim ile Kabataş arasında hızlı ve kısa süreli bir geçiş imkânı sunuyordu. Ancak alınan idari karar doğrultusunda, bu bağlantı geçici olarak durduruldu.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, hat tamamen devre dışı bırakılmadı; yalnızca Taksim istasyonunda yolcu iniş-binişi yapılmıyor ve trenler bu istasyonu pas geçerek seferlerine devam ediyor.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın kapatılma nedeni, İstanbul Valiliği tarafından alınan idari bir karar olarak açıklandı. Karar kapsamında hem F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hem de M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.