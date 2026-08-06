TFF'nin yeni sezon öncesinde duyurduğu oyun kuralları arasında en dikkat çeken değişikliklerden biri de taç atışlarına ilişkin düzenleme oldu. "Taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa ne olur, yeni taç atışı kuralı ne?" sorusunun yanıtını araştıran futbolseverler, yeni uygulamanın detaylarını merak ediyor. Yeni kurala göre taç atışını süresi içinde kullanmayan takım topun kontrolünü rakibine bırakacak. Peki, taç atışında 5 saniye kuralı nasıl uygulanacak?

TAÇ ATIŞI 5 SANİYE İÇİNDE KULLANILMAZSA TOP RAKİBE GEÇECEK! TFF'DEN SÜPER LİG İÇİN YENİ KURAL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanacak yeni oyun kurallarını açıkladı. Futbolda zaman kaybını en aza indirmeyi ve karşılaşmaların daha akıcı oynanmasını amaçlayan düzenlemeler kapsamında taç atışlarından oyuncu değişikliklerine, sakatlık prosedürlerinden VAR uygulamalarına kadar birçok önemli değişiklik yürürlüğe girecek. Yeni kuralların duyurulmasının ardından futbolseverler, özellikle taç atışları ve süre uygulamalarıyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

TFF'nin açıkladığı yeni düzenlemelerle birlikte taç atışlarının 5 saniye içinde kullanılması zorunlu hale gelirken, oyuncu değişiklikleri ve kale vuruşlarında da yeni süre sınırları getirildi. Ayrıca VAR'ın kullanım alanı genişletilirken, disiplin kuralları ve serinleme molalarına ilişkin yeni uygulamalar da resmileşti.

TAÇ ATIŞI 5 SANİYE İÇİNDE KULLANILMAZSA NE OLACAK?

Yeni oyun kurallarına göre taç atışını kullanacak futbolcu, topu en fazla 5 saniye içerisinde oyuna sokmak zorunda olacak. Belirlenen süre içinde taç atışının kullanılmaması halinde hakem topu rakip takıma verecek. Bu uygulamayla birlikte taç atışlarında yaşanan gereksiz beklemelerin ve zaman geçirme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE 10 SANİYE KURALI

TFF'nin getirdiği önemli yeniliklerden biri de oyuncu değişiklikleriyle ilgili oldu. Oyundan çıkan futbolcu, hakemin işaretinden sonra 10 saniye içinde saha dışına çıkmak zorunda olacak. Bu süreye uymayan oyuncunun yerine oyuna girecek futbolcu ise 1 dakika boyunca kenarda beklemek zorunda kalacak.

SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU 1 DAKİKA BEKLEYECEK

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcular için de yeni bir uygulama hayata geçirildi. Tedavisi tamamlanan oyuncu hemen oyuna dönemeyecek. Futbolcunun yeniden sahaya girebilmesi için 1 dakika boyunca saha kenarında beklemesi ve hakemin onayını alması gerekecek.

KALE VURUŞUNDA YENİ UYGULAMA

Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla kale vuruşlarına da süre sınırı getirildi. Kale vuruşunun 5 saniye içerisinde kullanılmaması halinde rakip takım korner atışı kazanacak. Böylece oyunun daha hızlı başlaması ve maç temposunun korunması amaçlanıyor.

VAR'IN KULLANIM ALANI GENİŞLİYOR

Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha fazla pozisyonda devreye girecek. VAR, hatalı ikinci sarı karttan verilen kırmızı kartlarda, yanlış korner kararlarında ve hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi gibi açık hakem hatalarında inceleme yapabilecek.

AĞIZ KAPATMA HAREKETİNE SARI KART CEZASI

TFF'nin yeni disiplin kuralları kapsamında futbolcuların maç sırasında yaptığı ağız kapatma hareketi de cezasız kalmayacak. Hakemler bu hareketi sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirecek ve ilgili futbolcuya sarı kart gösterebilecek.

SERİNLEME MOLALARI SICAKLIK ŞARTINA BAĞLANDI

Yeni düzenlemeyle birlikte serinleme molalarının uygulanacağı hava sıcaklığı da netleştirildi. Buna göre Süper Lig maçlarında serinleme molası yalnızca hava sıcaklığının 32 santigrat derecenin üzerinde olduğu karşılaşmalarda verilecek.

YENİ KURALLARLA AMAÇ DAHA AKICI FUTBOL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni oyun kurallarıyla birlikte maçlarda yaşanan zaman kayıplarının azaltılması, oyunun kesintisiz devam etmesi ve hakem kararlarının daha doğru uygulanması hedefleniyor. Taç atışı, oyuncu değişikliği, sakatlık, kale vuruşu ve VAR uygulamalarında yapılan değişikliklerin Süper Lig'de oyunun temposunu artırması ve karşılaşmaları daha akıcı hale getirmesi bekleniyor.

TFF'nin, Süper Lig'de uygulayacağı yeni kuralları:

• Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse yerine girecek futbolcu 1 dakika bekleyecek.

• Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu 1 dakika kenarda bekleyecek.

• Taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek.

• Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip takım korner kullanacak.

• VAR; hatalı ikinci sarı karttan kırmızı kart, hatalı korner ve yanlış kart kararlarında kullanılacak.

• Ağız kapatma hareketine sarı kart gösterilecek.

• Serinleme molaları yalnızca 32°C üzerindeki maçlarda verilecek.