Survivor Sercan kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, evli mi, daha önce ne zaman Survivor'da yarıştı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da yeniden izleyici karşısına çıkan Sercan Yıldırım hakkında arama motorlarında yoğun bir araştırma yapılıyor. Survivor Sercan'ın yaşı, medeni durumu, hayatı ve daha önce hangi Survivor sezonunda yarıştığı gibi detaylar, programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına henüz 7 yaşındayken Bursaspor altyapısında başlayan Yıldırım, 2006 yılında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda "En Değerli Oyuncu" seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşta A takıma yükselen Sercan, 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak Türk futbol tarihine geçti.

Forvet mevkiindeki sürati ve bitiriciliğiyle tanınan oyuncu, kariyeri boyunca şu takımlarda forma giymiştir:

• Bursaspor

• Galatasaray

• Sivasspor (Kiralık)

• Şanlıurfaspor (Kiralık)

• Balıkesirspor (Kiralık)

• Giresunspor

• Fatih Karagümrük

SERCAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

2026 yılı itibarıyla 35 yaşını dolduran Sercan Yıldırım, aslen Bursalıdır. Doğup büyüdüğü şehrin takımı Bursaspor'da efsaneleşen yıldız, 1.82 metre boyunda ve koç burcudur. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Bursa'da kendi adını taşıyan bir futbol akademisi kurarak genç yetenekleri yetiştirmeye başlamıştır.

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM EVLİ Mİ?

Sercan Yıldırım'ın özel hayatı, Survivor'daki popülaritesiyle birlikte sıkça gündeme gelmiştir. Yıldırım, 6 Aralık 2021 tarihinde yoga ve pilates eğitmeni olan Nihan Yönel ile dünyaevine girmişti. Ancak yaklaşık iki yıl süren bu birliktelik, 2023 yılında sona erdi.

• Boşanma Tarihi: Sercan Yıldırım, 19 Haziran 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Nihan Yönel ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

• Ayrılık Nedeni: Ünlü isim, boşanma gerekçesi olarak "fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramamalarını" göstermiştir.

SERCAN YILDIRIM DAHA ÖNCE NE ZAMAN SURVIVOR'DA YARIŞTI?

Survivor tarihinin en etkili performans gösteren yarışmacılarından biri olan Sercan Yıldırım, parkurlardaki hızıyla futbolculuk yıllarındaki lakabını adeta tescilledi. Yıldırım, şimdiye kadar birden fazla kez Dominik semalarında boy gösterdi:

1. Survivor 2020: Yarışmaya ilk kez katıldığı bu sezonda Ünlüler takımında yer aldı ve gösterdiği üstün performansla sezonu 6. sırada tamamladı.

2. Survivor 2022 All Star: Eski başarılı yarışmacıların bir araya geldiği bu sezonda yeniden kadroya dahil oldu.

3. Survivor 2024 All Star: Rekabetin en üst seviyede olduğu 2024 kadrosunda yer alarak izleyicilerin karşısına çıktı.

4. Survivor 2026: Güncel sezonda da mücadelesine devam eden Sercan Yıldırım, tecrübesiyle şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

Sercan Yıldırım'ın hem futbolda hem de Survivor'da başarılı olmasının temelinde sporcu disiplini ve rekabetçi ruhu yatıyor. Milli takıma kadar yükselerek ay-yıldızlı formayı terleten (A Milli Takım, U-15'ten U-21'e kadar tüm kademeler) bir sporcu olması, parkurlardaki dayanıklılığını ve stratejik oyun kurma yeteneğini doğrudan etkiliyor.