Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme potasında kimler var 19 Şubat Perşembe?

Survivor'da nefes kesen bir akşam geride kaldı. 19 Şubat Perşembe günü ekrana gelen bölümde ödül oyunu sonrası yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitlerken, "Survivor ödül oyununu kim kazandı, eleme potasında kimler var?" soruları arama motorlarında zirveye çıktı. Dokunulmazlık mücadelesi sonrası belirlenen eleme adayları, yarışmanın kaderini değiştirecek gelişmelere sahne oldu.

SURVİVOR'DA KAMP OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor izleyicileri 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde kamp oyununun sonucunu merakla takip etti. Yarışmacılar, zorlu parkurda hem konfor hem de moral kazanmak için mücadele etti. Ancak bölüm sonunda kamp oyununu hangi takımın kazandığına dair net bir açıklama yapılmadı. Sonucun ilerleyen bölümlerde netleşmesi bekleniyor.

KAMP OYUNUNDA HEYECAN DORUKTAYDI

Ada şartlarının her geçen gün zorlaştığı Survivor'da kamp oyunu, yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Konforlu bir kamp alanı, fiziksel yorgunluğun yanı sıra psikolojik üstünlük açısından da kritik rol oynuyor. Bu nedenle oyunda yaşanan her an, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

SURVİVOR ELEME POTASI BELLİ OLDU

Gecenin sonunda eleme potası netleşti. Yapılan ada konseyinde Gönüllüler Takımından iki isim eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın eleme potasına giren yarışmacılar Engincan ve Onur Alp oldu.

ELEME DÜELLOSUNDA KRİTİK HAFTA

Eleme potasına giren isimlerin belli olmasıyla birlikte gözler düello oyunlarına çevrildi. Survivor'da bu hafta adaya veda edecek ismin kim olacağı, önümüzdeki bölümlerde oynanacak kritik karşılaşmaların ardından netlik kazanacak.