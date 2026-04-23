Survivor 2025 sezonunda heyecan her geçen gün daha da artarken, 22 Nisan tarihinde oynanan ödül oyunu izleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşattı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, İngiltere’de Hull City maçını izleme, konaklama ve alışveriş gibi büyük bir ödül için parkura çıktı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor İngiltere Hull City ödülünü kim kazandı, ödülü hangi takım kazandı? Detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da 22 Nisan akşamı oynanan ödül oyunu, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıktı. Yarışmacılar, 10 sayıya ulaşmak için zorlu parkurda kıyasıya rekabet etti. Hem fiziksel güç hem de denge gerektiren etaplarda yarışmacılar sınırlarını zorladı.

Oyun iki etap halinde oynandı ve ilk etap sonunda taraflar 1-1 eşitlikle birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu durum, final etabına olan heyecanı daha da artırdı. Takımlar, İngiltere ödülünü kazanabilmek için son ana kadar mücadelelerini sürdürdü.

SURVİVOR İNGİLTERE HULL CITY ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2025’in en dikkat çekici ödüllerinden biri olan İngiltere seyahati, yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yarattı. Ödül kapsamında kazanan takım; Hull City’nin maçını İngiltere’de tribünden izleme, konaklama ve çeşitli alışveriş imkanlarına sahip olacak.

22 Nisan’daki mücadelede iki aşamalı sistem uygulandı ve ilk etap 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Bu durum, ödülün sahibinin belirlenmesini final karşılaşmasına bıraktı.

ELEME POTASINDA SON DURUM

Ödül oyununun yanı sıra yarışmada eleme heyecanı da devam ediyor. Bir önceki gün yapılan oylama sonucunda kırmızı takımdan Lina, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece bu haftanın eleme potasında Beyza ve Lina yer alıyor.

Bu durum, yarışmanın sadece ödül oyunlarıyla değil aynı zamanda stratejik oylamalarla da şekillendiğini bir kez daha gösteriyor. Eleme adaylarının performansı ve takım içi dengeler, ilerleyen bölümlerde yarışmanın seyrini doğrudan etkileyebilir.