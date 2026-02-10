Survivor ödül oyununu kim kazandı 10 Şubat Salı?

Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler sezonunda mücadele hızı giderek artıyor. Parkurda tansiyonun bir an bile düşmediği yarışmada, yarışmacılar büyük ödül için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Ödül oyununda başarısız olan takım, süper cezanın zorlu şartlarıyla karşı karşıya kalacak. Peki, 10 Şubat Salı akşamı oynanan ödül oyununda kazanan taraf hangisi oldu? İşte Survivor'da ödül oyununun galibi ve cezanın sahibi olan takım…

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonunda ödül oyunu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Parkurda kıran kırana geçen mücadelede yarışmacılar, büyük ödüle ulaşabilmek için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Ödül oyununu kazanan takım netleştiğinde gelişmeler haberimizde güncellenecektir.

SURVIVOR'DA SÜPER CEZA NEDİR?

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, süper cezanın detaylarını ada konseyinde açıkladı. Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre, iki gün sürecek mücadelenin sonunda kaybeden takımın barakası tamamen yıkılacak. Barakanın yalnızca zemini bırakılacak, üst yapı tamamen ortadan kaldırılacak. Bu ceza, Survivor tarihinin en sert yaptırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

SURVIVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Süper ödülün içeriği de izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre kazanan takımı; havuz partisi, canlı müzik, gün boyu yemek ikramı ve konforlu bir otel konaklaması bekliyor. Ayrıca yarışmacılara sabah kahvaltısı ve masaj hizmeti de sunulacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da son eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim belli oldu. Eleme mücadelesini kaybeden Doğuş, Survivor 2026'ya veda eden son yarışmacı olarak yarışmaya elendi.