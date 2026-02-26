Haberler

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, iletişim oyununu kim kazandı 26 Şubat Perşembe?

26 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor Türkiye 2026 bölümünde ödül oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında geçen mücadelenin ardından haftanın önemli parkurunda ödül oyununu mavi takım yani Gönüllüler takımı kazandı ve avantaj elde etti. İzleyiciler şimdi merakla Perşembe iletişim oyununu hangi tarafın kazanacağını araştırıyor.

Survivor'da 26 Şubat Perşembe gecesi nefesler ödül ve iletişim oyunlarıyla tutuldu. Haftanın kritik ödül mücadelesinde üstün performans gösteren Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanarak avantaj sağladı. Programın ilerleyen dakikalarında Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan iletişim oyununun sonucu ise izleyenlerin gündemindeki yerini koruyor.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

26 Şubat Perşembe günü Survivor'da ödül heyecanı doruktaydı. Henüz iletişim oyununu kazanan takım belli olmasa da, ödül oyununda üstün performans gösteren taraf, sevdikleriyle hasret giderecek fırsatını elde etti. İzleyiciler, takımların karşılaşmalarını heyecanla takip ederken, iletişim ödülünün kazananının kim olacağı merak konusu oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA KİM GALİP GELDİ?

Survivor'da bu hafta ödül mücadelesinde nefesler tutuldu. Parkurda kıyasıya bir rekabet yaşandı ve mücadeleyi kazanan mavi takım, ödülün keyfini çıkarma hakkı elde etti. Takım üyeleri, sevdikleriyle özlem giderme şansı bulurken, izleyiciler de oyun boyunca yaşanan gerilimi ekran başında takip etti.

ELEME POTASINA KİMLER GİTTİ?

Survivor'da bu haftanın eleme potasında isimler de netleşti. Kritik performanslar sonucunda Beyza ve Seda, ada konseyinde oy çokluğuna kalan isimler oldu. Seyirciler, yarışmacıların stratejilerini ve potadan kurtulma çabalarını merakla izledi.

ADADAN KİM ELENDİ?

Düello mücadelesini kaybeden isim Eren oldu. Kader konseyinde oy çokluğu ile adaya veda eden Eren, Survivor macerasını sonlandırdı. Bu elenme, yarışmada dengeleri yeniden şekillendirirken, hem izleyiciler hem de yarışmacılar için sürpriz bir gelişme oldu.

TAKIMLARDA KİMLER YER ALIYOR?

Kırmızı Takım: Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

Mavi Takım: Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

Osman DEMİR
Haberler.com
